Papa, in 24 ore 50mila accessi alla basilica di San Pietro

ROMA (ITALPRESS) – “Nelle prime 24 ore ci sono stati quasi 50mila accessi. La basilica di San Pietro é rimasta aperta sino alle 5,30 di questa mattina”. Lo ha detto il capo del Dipartimento della Protezione civile, Fabio Ciciliano, durante l’incontro con la stampa per fare il punto sul coordinamento delle attivitá legate all’accoglienza per i funerali del Papa. In campo “ci sono tremila volontari della Protezione civile, 55 squadre sanitarie, 11 postazioni mediche avanzate, potenziato il servizio di ambulanze con 52 mezzi in piú, diverse migliaia di operatori delle forze dell’ordine a cui si aggiungono i vigili del fuoco”. -foto Ipa Agency – (ITALPRESS). xr3/mgg/red 24-Apr-25 13:20

