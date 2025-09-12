Papa Leone ai vescovi “Affrontate abusi, non vanno messi in un cassetto”

agenzia

ROMA (ITALPRESS) – I comportamenti inappropriati da parte del clero “non possono essere messi in un cassetto, vanno affrontati, con senso di misericordia e vera giustizia, verso le vittime e verso gli accusati”. Cosí Papa Leone XIV al termine del suo discorso ai Vescovi di nuova nomina nell’Aula del Sinodo, ieri in Vaticano. “Siate costruttori di ponti”, ha aggiunto, ribadendo la necessitá di cercare il dialogo, anche laddove i cristiani sono una minoranza, con autentico rispetto per le persone di altre tradizioni religiose, soprattutto attraverso la testimonianza dell’autentico amore e della misericordia cristiana, perchê “da come vi amate vi riconosceranno”. Inoltre ha chiamato i nuovi vescovi ad essere discepoli perseveranti, non impauriti di fronte alla prima difficoltá, pastori vicini alla gente e ai preti, misericordiosi e fermi, anche laddove si tratta di giudicare, capaci di ascolto e dialogo, non solo di fare sermoni. Infine ha raccomandato prudenza nell’uso delle reti sociali, dove il rischio é che “ognuno si senta autorizzato a dire quello che vuole, anche cose false”. “Ci sono momenti in cui raggiungere la veritá é doloroso”, ma necessario. In tal senso é utile lasciarsi aiutare da professionisti nella comunicazione, persone preparate. “Calma, una buona testa, e l’aiuto di un professionista”, ha concluso. (ITALPRESS). – Foto: Ipa Agency – col4/red 12-Set-25 10:31

