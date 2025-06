Papa Leone XIV: “Fermare tragedia della guerra, non risolve i problemi”

L'appelllo

Così il pontefice al termine dell'Angelus parlando alla folla radunata in piazza San Pietro

ROMA (ITALPRESS) – “Cari fratelli e sorelle si susseguono notizie allarmanti dal Medio Oriente, soprattutto dall’Iran. In questo scenario drammatico che include Israele e Palestina rischia di cadere nell’oblio la sofferenza quotidiana della popolazione, specialmente a Gaza e negli altri territori, dove l’urgenza di un adeguato sostegno umanitario si fa sempre piú pressante”. Cosí Papa Leone XIV al termine dell’Angelus parlando alla folla radunata in piazza San Pietro.