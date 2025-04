Papa, Musumeci “Piano sicurezza per oltre un milione di arrivi”

agenzia

ROMA (ITALPRESS) – “Non é possibile fare una stima precisa sul numero di fedeli in arrivo, continuano ad arrivare da tutto il mondo, con una certa sicurezza il piano organizzativo ragiona sul superamento del milione”. Lo ha detto il ministro per la Protezione Civile, Nello Musumeci, ospite di Rtl 102.5. “Le operazioni di accoglienza e di assistenza, anche sanitaria, e l’Impiego di circa 8.000 volontari credo che serva appunto a consentire di stare piú vicino possibile alla gente” ha aggiunto “anche nelle lunghe attese e poi naturalmente c’é il raccordo con il prefetto di Roma per tutte le misure relative alle all’ordine pubblico e l’arrivo di tutte le delegazioni dall’estero”. In vista delle esequie di Papa Francesco il ministro ha chiarito che “piú che preoccuparsi, per l’ordine pubblico, bisogna occuparsi, bisogna neutralizzare, sulla carta e nella parte operativa, ogni tentativo di disturbo, peró tutto quello che poteva essere fatto é stato fatto, é stato predisposto il piano, e quindi dobbiamo essere necessariamente ottimisti. Il contesto geopolitico é assai complesso, assai difficile, l’Italia é il centro della chiesa cattolica, é chiaro che l’attenzione di tutto il mondo é puntata su Roma e quindi sul Vaticano”. -foto Ipa Agency – (ITALPRESS). mgg/com 24-Apr-25 09:44

