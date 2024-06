Papa “Non trasformiamo l’acqua in un mezzo di sfruttamento”

agenzia

ROMA (ITALPRESS) – “L’acqua é necessaria alla vita umana, senza di essa nessun progresso, nemmeno sociale, puó sussistere. Tuttavia é deplorevole constatare che si cerca di convertire ció che é utile, come l’acqua, in oggetto di sfruttamento. Indigniamoci perché invece di considerare prezioso questo dono di Dio, lo trasformiamo in moneta, motivo di speculazione e perfino veicolo di estorsione. Tutto quel bene che l’acqua porta alle persone semplici rischia di essere infranto dalla malizia, dall’egoismo e dal disprezzo del prossimo”. Cosí Papa Francesco in un messaggio all’ambasciatore di Costa Rica presso la Santa Sede, Federico Zamora Cordero, e ai partecipanti all’Evento ad Alto Livello sull’azione oceanica “Inmersos en el cambio”, in corso a San José di Costa Rica. (ITALPRESS). – Foto: Agenzia Fotogramma – ads/r 08-Giu-24 11:38

