Papa “Pace non é utopia spirituale, abbandonare idolatria del profitto”

RIMINI (ITALPRESS) – “Non possiamo piú permetterci di resistere al Regno di Dio, che é un Regno di pace. E lá dove i responsabili delle Istituzioni statali e internazionali sembrano non riuscire a far prevalere il diritto, la mediazione e il dialogo, le comunitá religiose e la societá civile devono osare la profezia. Significa lasciarsi sospingere nel deserto e vedere fin d’ora ció che puó nascere dalle macerie e da tanto, troppo dolore innocente”. E’ il messaggio inviato da papa Leone XIV, a firma del Segretario di Stato, Cardinale Pietro Parolin, in occasione della 46ma edizione del Meeting di Rimini, al via domani. Il Pontefice ha raccomandato ai Vescovi italiani di “promuovere percorsi di educazione alla nonviolenza, iniziative di mediazione nei conflitti locali, progetti di accoglienza che trasformino la paura dell’altro in opportunitá di incontro”. E ha chiesto che “ogni comunitá diventi una “casa della pace”, dove si impara a disinnescare l’ostilitá attraverso il dialogo, dove si pratica la giustizia e si custodisce il perdono. La pace non é un’utopia spirituale: é una via umile, fatta di gesti quotidiani, che intreccia pazienza e coraggio, ascolto e azione. E che chiede oggi, piú che mai, la nostra presenza vigile e generativa”. Il Santo Padre ha apprezzato che “una delle mostre caratterizzanti il Meeting di quest’anno sia dedicata alla testimonianza dei martiri di Algeria. In essi risplende la vocazione della Chiesa ad abitare il deserto in profonda comunione con l’intera umanitá, superando i muri di diffidenza che contrappongono le religioni e le culture, nell’imitazione integrale del movimento di incarnazione e di donazione del Figlio di Dio. È questa via di presenza e di semplicitá, di conoscenza e di “dialogo della vita” la vera strada della missione. Non un’auto-esibizione, nella contrapposizione delle identitá, ma il dono di sê fino al martirio di chi adora giorno e notte, nella gioia e fra le tribolazioni, Gesú solo come Signore”. “Non mancheranno, come é consuetudine, dialoghi tra cattolici di diverse sensibilitá e con credenti di altre confessioni e non credenti. Sono importanti esercizi di ascolto, che preparano i “mattoni nuovi” con cui costruire quel futuro che giá Dio ha in serbo per tutti, ma si dischiude solo accogliendoci l’un altro”, ha evidenziato il Pontefice, secondo cui “disarmata e disarmante, la presenza di cristiani nelle societá contemporanee deve tradurre con competenza e immaginazione il Vangelo del Regno in forme di sviluppo alternative alle vie di crescita senza equitá e sostenibilitá. Per servire il Dio vivente va abbandonata l’idolatria del profitto che ha pesantemente compromesso la giustizia, la libertá di incontro e di scambio, la partecipazione di tutti al bene comune e infine la pace. Una fede che si estranei dalla desertificazione del mondo o che, indirettamente, contribuisca a tollerarla, non sarebbe piú sequela di Gesú Cristo”. “La rivoluzione digitale in corso rischia di accentuare discriminazioni e conflitti: va dunque abitata con la creativitá di chi, obbedendo allo Spirito Santo, non é piú schiavo, ma figlio. Allora – conclude – il deserto diventa un giardino e la “cittá di Dio”, preannunciata dai santi, trasfigura i nostri luoghi desolati”. – foto Ipa Agency – (ITALPRESS). fsc/com 21-Ago-25 13:02

