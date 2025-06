agenzia

ROMA (ITALPRESS) – “Saluto i pellegrini dall’Ucraina. Prego sempre per il vostro popolo”. Cosí Papa Leone XIV in occasione dell’Angelus domenicale a Piazza San Pietro. Il Pontefice ha poi invitato i presenti a “continuare a pregare perchê dovunque tacciano le armi e si lavori per la pace e verso il dialogo”. foto: IPA Agency (ITALPRESS). tvi/red 29-Giu-25 12:30

