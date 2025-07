Papa “Promuovere la cultura della pace”

agenzia

ROMA (ITALPRESS) – “Sia il servizio che l’ascolto non sono sempre facili: richiedono impegno e capacitá di rinuncia”. Lo ha detto Papa Leone XIV, nella sua omelia pronunciata nella cattedrale di Albano. “Facciamo” dei giorni estivi “l’occasione – aggiunge – per prenderci cura gli uni degli altri, facciamolo con coraggio. Promuoveremo, in questo modo, nella solidarietá e nella condivisione della fede e della vita, una cultura di pace, aiutando anche chi ci sta attorno a superare fratture e ostilitá e a costruire comunione: tra le persone, tra i popoli, tra le religioni”. -foto Ipa Agency- (ITALPRESS). mgg/red 20-Lug-25 11:08

