Papa “Situazione terza guerra mondiale a pezzi sembra inarrestabile”

ROMA (ITALPRESS) – “La presente situazione di ‘terza guerra mondiale combattuta a pezzi’ – ma c’é, la terza guerra mondiale – sembra permanente e inarrestabile. La crisi in corso minaccia seriamente i pazienti sforzi compiuti dalla Comunitá internazionale, soprattutto attraverso la diplomazia multilaterale, al fine di incoraggiare la cooperazione nell’affrontare le gravi ingiustizie e le pressanti sfide sociali, economiche e ambientali che la famiglia umana si trova ad affrontare. E questo é cosí, non esagero”. Cosí Papa Francesco ricevendo i partecipanti all’incontro annuale del Network internazionale di Legislatori Cattolici. “Il nostro mondo, stanco della guerra – sembra che non possa vivere, senza guerra -, ha bisogno di rinnovare lo spirito di speranza che ha portato a fondare le strutture di cooperazione a servizio della pace all’indomani della seconda guerra mondiale. La guerra non é speranza, la guerra non dá speranza”, ha aggiunto il Santo Padre. (ITALPRESS). -Foto: Agenzia Fotogramma- ads/red 24-Ago-24 12:43

