Papa “Venga una tregua, fermare l’odio. È in gioco la nostra umanitá”

agenzia

ROMA (ITALPRESS) – “Cari amici che giocate o assistete alla partita del cuore, questo vostro incontro mi induce a condividere alcune riflessioni; a partire dal significato delle parole che lo definiscono: “partita” e “cuore”. Partita significa, in questo caso, incontro. Un incontro dove anche gli avversari trovano una causa che li unisce: quest’anno, in particolar modo, quella dei bambini che chiedono aiuto, dei bambini che arrivano in Italia da zone di guerra, e ai quali un progetto dell’Ospedale e della Fondazione Bambin Gesú e della Caritas Italia offre accoglienza. Sembra sempre piú difficile, quasi impossibile, trovare spazi di ascolto per queste cose”. Cosí Papa Leone XIV nel videomessaggio in occasione della Partita del Cuore 2025 allo Stadio “Gran Sasso d’Italia Italo Acconcia” a L’Aquila. “Ma mi viene in mente un’altra partita, quella raccontata in un film, Joyeux Noìl, e in una canzone di Paul Mc Cartney, giocata il 25 dicembre 1914 da alcuni soldati (tedeschi, francesi e inglesi) nella cosiddetta tregua di Natale, nei pressi della cittadina di Ypres, in Belgio. È ancora possibile – é sempre possibile – incontrarsi, anche in un tempo di divisioni, di bombe e di guerre. È necessario costruire le occasioni per farlo. Sfidare le divisioni e riconoscere che questa é la sfida piú grande: incontrarsi. Contribuire insieme ad una buona causa. Riportare ad unitá i cuori spezzati, i nostri e quelli degli altri. Riconoscere che nel cuore di Dio siamo una cosa sola. E che il cuore é il luogo dell’incontro con Dio e con gli altri”. “‘Partita’ e ‘cuore’ diventano cosí due parole da coniugare insieme – prosegue -. Ed é bello anche che questo avvenga in un evento benefico che é insieme sportivo e televisivo. E che raccoglie fondi per la vita, per la cura, non per la distruzione e la morte. Lo Sport – quando é vissuto bene da chi lo pratica e da chi fa il tifo – ha questo di grande, che trasfigura lo scontro in incontro, la divisione in inclusione. Le solitudini in comunitá. E la televisione quando non é solo connessione ma comunione di sguardi puó farci riscoprire come guardare gli uni gli altri. Con amore invece che con odio. È significativo anche che a giocare oggi siano due squadre, una di politici ed una di cantanti. Ci dice che la politica puó unire invece di dividere, se non si accontenta della propaganda che si nutre della costruzione di nemici, ma si adopera nell’arte difficile e necessaria del confronto, che ricerca il bene comune. E ci ricorda anche come la musica arricchisca di significato le nostre parole e i nostri ricordi; da quando abbiamo, bambini, iniziato a parlare e ricordare. I bambini – a cui questo vostro incontro é dedicato – queste cose le sanno. Hanno la purezza del cuore che permette loro di vedere Dio. Auguro ad ognuno di voi e a tutti coloro che saranno uniti da questo evento, e aiuteranno il progetto che esso sostiene, di guardarli negli occhi i bambini e di imparare da loro. Di ritrovare il coraggio dell’accoglienza ed essere uomini e donne dell’incontro. E la forza di credere e chiedere che venga una tregua, un tempo che fermi la rincorsa dell’odio. È in gioco la nostra umanitá. Che questa partita che parla di pace segni un punto a suo favore”, conclude. – foto Ipa Agency – (ITALPRESS). col3/fsc/com 15-Lug-25 22:07

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA