Paris torna a vincere dopo 15 mesi, sua la discesa di Kvitfjell

Vittoria numero 23 in Coppa del mondo per il Carabiniere altoatesino KVITFJELL (NORVEGIA) (ITALPRESS) – Dominik Paris vince la discesa di Kvitfjell, valida per la Coppa del mondo di sci alpino. L’azzurro (1’44″67) torna a vincere dopo oltre un anno (Val Gardena dicembre 2023) e batte gli svizzeri Marco Odermatt, secondo a 0″32, e Stefan Rogentin, terzo a 0″63. Vittoria numero 23 (19esima in discesa), in Coppa del Mondo per l’appuntato dei Carabinieri in forza al Centro Sportivo dell’Arma dei Carabinieri – Sezione Sport Invernali di Selva di Val Gardena, che rifila 83 centesimi a Franjo Von Allmen (4°) e 89 centesimi ad Alexis Monney (5°). “È incredibile aver vinto qui. Mi trovo benissimo a Kvitfjell e mi é sempre piaciuta come pista. Di solito le condizioni sono sempre buone e anche oggi lo erano e sono riuscito a portare tanta velocitá in fondo. Sono stato anche fortunato a non trovare vento durante la mia prova”. Florian Schieder e Christof Innerhofer pagano rispettivamente 2″16 e 2″43 dal compagno di squadra per chiudere al 18esimo e ventiduesimo posto, con Nicoló Molteni staccato di 2″70, Giovanni Franzoni di 2″79 e Benjamin Alliod di 3″90; non ha completato invece la prova Matteo Franzoso. A due gare dalla fine della stagione, la classifica di specialitá propone solo lievi aggiustamenti: Odermatt (525 punti) allunga in vetta su Von Allmen (422) e Monney (305) con Paris che balza al settimo posto a quota 222. Discorso analogo per la generale che vede Odermatt ormai irraggiungibile (1386) con 440 punti di vantaggio su Kristoffersen e 655 su Meillard; Paris (384) raggiunge l’infortunato Mattia Casse (382): i due azzurri occupano ora la 13esima e la 14esima piazza. – foto Ipa Agency – (ITALPRESS). xn9/gm/red 07-Mar-25 12:52

