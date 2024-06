Parmigiano Reggiano, dal Fancy Food nuove iniziative per promozione Usa

agenzia

NEW YORK (ITALPRESS) – Dal Summer Fancy Food Show di New York, il Consorzio del Parmigiano Reggiano parla del futuro del formaggio che é nel cuore degli americani e non solo. Il presidente Nicola Bertinelli – dopo avere ricordato che gi Usa costituiscono il principale mercato estero con circa 6mila tonnellate esportate nel canale retail nei soli primi cinque mesi del 2024 – ha fatto un quadro delle esportazioni negli ultimi anni. Nel 2022 un + 8,7%, nel 2023 +7,7%, mentre nei primi 5 mesi del 2024 siamo giá a +24,6%. Il Consorzio ha annunciato il consolidamento di un forte investimento per attivitá di digital e influencer marketing, partecipazione a fiere ed eventi, attivazione e presidio dei punti vendita, supporto agli operatori e, soprattutto, rafforzamento della vigilanza sul mercato a stelle e strisce. Nel 2024 é stata infatti intensificata l’attivitá di controllo, effettuando un piano straordinario sulle principali cittá americane come per esempio New York, Boston, Chicago, Dallas, Houston, Los Angeles, Miami, San Francisco, e due canadesi, Montreal e Toronto, per valutare le modalitá di commercializzazione del prodotto. L’obiettivo principale é quello di instaurare un rapporto con le catene che commercializzano il formaggio per informare gli operatori sulle corrette prassi da adottare, anche attraverso linee guida disponibili sul sito del Consorzio di tutela. Verranno inoltre coinvolti anche esportatori e importatori al fine di aumentare la sensibilizzazione su questo tema e avere maggiore possibilitá di confronto con le catene di distribuzione. A questo scopo, il Consorzio ha annunciato l’apertura di un ufficio (corporation) negli Stati Uniti per avere una maggiore efficacia nelle operazioni di promozione e di tutela. Le attivitá del Consorzio non si sono svolte solo all’interno del Fancy Food Show. Il presidente Nicola Bertinelli ha incontrato i principali stakeholder e opinion leader al 620 Loft & Garden del Rockefeller Center, una delle terrazze piú suggestive di Manhattan. L’evento é stato anche uno dei momenti chiave, dopo quelli di Parigi, Roma e Parma, di celebrazione del novantesimo compleanno del Consorzio. Cosí come questa sera (lunedí 24) é previsto il tradizionale momento di confronto con la stampa al quale parteciperanno i media americani e i corrispondenti delle piú importanti testate italiane presenti nella Grand Mela. Ma gli appuntamenti del Consorzio a New York non finiscono con il Summer Fancy Food Show. Mercoledí 26 giugno, infatti, il Parmigiano Reggiano sará protagonista di una masterclass presso il Culinary Institute of America a Hyde Park organizzata da ALMA – La Scuola Internazionale di Cucina Italiana. La lezione, a cui parteciperanno oltre 80 allievi, prevede un momento di degustazione di tre stagionature della Dop. Il Re dei formaggi verrá poi proposto in due ricette della tradizione enogastronomica italiana elaborate dagli chef Nicola Fedeli e Mario Marini, ALMA Ambassador: il risotto alla parmigiana e il raviolo al Parmigiano Reggiano fondente. “Abbiamo scelto la vetrina del Summer Fancy Food Show per annunciare le nuove iniziative del Consorzio mirate a sostenere le azioni di promozione della domanda e di rafforzamento della tutela negli USA”, ha dichiarato Nicola Bertinelli, presidente del Consorzio. “Siamo entusiasti dei risultati raggiunti nel mercato americano e vediamo ampi margini di crescita, considerando che il vero Parmigiano Reggiano rappresenta oggi solo il 5% del totale formaggi a pasta dura. L’apertura di un ufficio (corporation) negli Stati Uniti ci consentirá di avere una maggiore efficacia nelle operazioni di promozioni e di tutela”. -foto ufficio stampa Parmigiano Reggiano – (ITALPRESS). mgg/com 24-Giu-24 17:44

