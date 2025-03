Parte il prebooking per la nuova Moto Guzzi V7 Sport

agenzia

MILANO (ITALPRESS) – Alle porte della stagione motociclistica, arriva online una delle novitá piú attese del 2025. La nuova Moto Guzzi V7 Sport é la V7 piú evoluta, un modello iconico che sposa la modernitá tecnologica mantenendo intatto il suo fascino esclusivo e autentico. La V7 Sport rappresenta la versione piú avanzata di un modello leggendario, grazie a una ciclistica evoluta, immediatamente riconoscibile per la nuova forcella e il doppio disco freno anteriore, e a un avanzato pacchetto di controlli elettronici di supporto alla guida. V7 Sport é un connubio perfetto tra stile iconico della moto autenticamente italiana e avanzati contenuti tecnologici. Moto Guzzi V7 Sport é proposta al prezzo di 10.999 Euro (IVA inclusa, franco concessionario) e sará dai concessionari dell’aquila dal mese di aprile. Il prebooking é attivo sul sito web MOTO GUZZI.COM: V7 Sport / Moto Guzzi IT . La gamma V7 2025 si rinnova profondamente arricchendosi anche di un nuovo modello che porta un nome mitico per Moto Guzzi. È la nuova V7 Sport, la piú dinamica e tecnologica V7 di sempre: doppio freno a disco anteriore, forcella a steli rovesciati, piattaforma inerziale a sei assi, acceleratore elettronico Ride by Wire e il Riding Mode Sport dedicato. Il modello piú iconico di Moto Guzzi cambia, mantenendo peró intatto il suo fascino autentico, grazie al suo stile senza tempo caratterizzato dal serbatoio in metallo e dal design inimitabile del suo scultoreo motore bicilindrico trasversale a V di 90° dalle nuove e migliori prestazioni ma dallo stesso carattere unico al mondo. Rispetto alla precedente unitá la potenza massima cresce, passando da 65 CV a 6800 giri/min agli attuali 67,3 CV a 6900 giri/min, ma l’incremento piú significativo si ha sul fronte della coppia, che passa dai 73 Nm a 5000 giri/min a 79 Nm a 4400 giri/min, di cui il 95% é giá disponibile a soli 3500 giri/min. A tutto vantaggio della guida e della ripresa sui percorsi guidati, terreno nel quale V7 Sport dá il meglio di sê. Sono offerti di serie anche ABS e Traction Control, entrambi con funzione Cornering, e il Cruise Control. foto: ufficio stampa Gruppo Piaggio (ITALPRESS). tvi/com 28-Feb-25 17:13

