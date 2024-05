Parte l’Aero Tour di Volvo Trucks, in viaggio per l’Italia

agenzia

BERGAMO (ITALPRESS) – A partire dal 15 giugno, Volvo Trucks Italia dá il via all’Aero Tour, un’occasione imperdibile per scoprire e provare la nuova gamma Aero, la piú efficiente di sempre. Un viaggio emozionante attraverso l’Italia, con 23 tappe alla scoperta dell’innovazione e della tecnologia al servizio del trasporto sostenibile. I protagonisti dell’Aero Tour saranno l’FH Aero alimentato a Diesel/Biocarburante: un connubio perfetto tra efficienza e prestazioni. Grazie a biocarburanti come l’HVO (Olio vegetale idrotrattato) puó ridurre l’impatto ambientale senza rinunciare alla potenza. L’FH Aero 100% Elettrico: l’avanguardia della tecnologia elettrica per un futuro a emissioni zero, e l’FH16 780 Aero: il camion piú potente del settore, grazie al nuovo motore D17 per gli incarichi piú impegnativi. Con un design aerodinamico e caratteristiche innovative, l’FH Aero offre un livello superiore di efficienza energetica, riducendo i consumi e di conseguenza le emissioni fino al 5%. A prescindere dalla catena cinematica scelta dai clienti, elettrico, a gas o diesel, tutte le versioni del nuovo FH Aero possono vantare un minor consumo energetico, una maggiore autonomia e un livello superiore di sicurezza ed esperienza di guida. Alcuni vantaggi e caratteristiche della nuova gamma Aero comprendono, la tecnologia I-SEE di Volvo, i freni a disco “drag-free” ossia senza frizione parassita, il sistema di infotainment intuitivo. Un nuovo sistema di navigazione integrato, aggiornamenti interni relativi a forno microonde e prese elettrice USB-C integrati, My Business Apps di Volvo Trucks e un nuovo Servizio di monitoraggio pneumatici. foto: ufficio stampa Volvo Trucks Italia (ITALPRESS). tvi/com 31-Mag-24 12:56

