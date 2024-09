Pedro Alonso protagonista della campagna di lancio di Alfa Romeo Junior

agenzia

TORINO (ITALPRESS) – L’attore spagnolo Pedro Gonzâlez Alonso é il protagonista della campagna di lancio della nuova Alfa Romeo Junior, la compatta sportiva che riporta il marchio globale italiano in un segmento di strategica importanza. La scelta della star internazionale é frutto di una evidente condivisione di valori – passione, audacia, carisma e un’innegabile eleganza – attraverso i quali Alfa Romeo presenta l’eccezionale esperienza di guida offerta dalla nuova Junior, all’insegna di un completo equilibrio tra cuore, cervello e anima. Diventato un’icona globale per il suo ruolo magnetico di Berlino nella serie televisiva “La casa di carta”, la sua interpretazione ha contribuito a trasformare il personaggio in un fenomeno culturale, rendendo P. Alonso una figura riconoscibile a livello internazionale e un simbolo della serialitá contemporanea a cui Netflix ha persino dedicato un omonimo spin-off. Un personaggio dal grande fascino, che incarna sofisticatezza, carisma e un’energia misteriosa, caratteristiche che lo rendono non solo un talento riconosciuto ma anche un simbolo di stile e audacia. La sua passione non si manifesta solo nella recitazione ma anche in altre attivitá artistiche, come la pittura e la scrittura, riflettendo la stessa intensitá che Alfa Romeo esprime attraverso la creazione di auto che coniugano sportivitá, design senza tempo e tecnologia d’avanguardia. Tra queste ovviamente la nuova Junior che riscrive le regole della sportivitá nella sua categoria. Alfa Romeo Junior d’altronde é un oggetto cool ed unico da possedere che esprime una sportivitá del tutto nuova, che esula dalle sole performances, e si proietta verso un ideale di sportivitá posizionante, per conquistare una nuova generazione di Alfisti. Junior é in grado di creare una immediata connessione emotiva con il guidatore attraverso un rapporto simbiotico tra uomo e macchina perchê, per Alfa Romeo, l’automobile é e resta un prodotto emozionante da vivere con passione e coinvolgimento. In questo senso, quindi, la nuova campagna pubblicitaria della nuova Junior doveva esprimere un modo diverso di “sentire” un’auto e di vivere appieno l’attitudine sportiva. Ecco perchê il nuovo spot parla direttamente al cuore delle persone perchê si facciano guidare dalle emozioni tornando ad innamorarsi, seguendo la parte piú passionale che ciascuno ha dentro di sê. Nasce cosí lo spot “Learn to love again” in cui un carismatico – Pedro Alonso – getta al vento la logica, viene travolto dall’ emozione viscerale e recondita dell’innamoramento. Perchê non si tratta di vendere un’auto, ma di lasciarsi conquistare da una Alfa Romeo. foto: ufficio stampa Stellantis (ITALPRESS). tvi/com 09-Set-24 16:03

