Pellizzari vince la 17esima tappa della Vuelta, Vingegaard leader

L’azzurro taglia il traguardo in solitaria, Pidcock e Hindley completano il podio di giornata ALTO DE EL MORREDERO (SPAGNA) (ITALPRESS) – Giulio Pellizzari (Red Bull-Bora-Hansgrohe) ha vinto la diciassettesima tappa della Vuelta a Espana 2025, la O Barco de Valdeorras-Alto de El Morredero di 143,2 chilometri: l’azzurro ha anticipato la concorrenza arrivando in solitaria, secondo Thomas Pidcock (Q36.5 Pro Cycling Team) a 16″, terzo Jai Hindley (Red Bull-Bora-Hansgrohe) a 18″. Jonas Vingegaard (Visma|Lease a Bike) resta leader della generale. È stata una gara movimentata in cui era stato ipotizzato anche l’eventuale sciopero dei corridori in caso di nuova invasione da parte dei manifestati pro Palestina, ma alla fine si é arrivati al traguardo. Domani la cronometro di Valladolid in cui Filippo Ganna cercherá di bissare il successo italiano. – foto Ipa Agency – (ITALPRESS). pia/glb/gm/red 10-Set-25 17:36

