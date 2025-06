Per i suoi 70 anni Fiat 600 protagonista alla 1000 Miglia

agenzia

TORINO (ITALPRESS) – FIAT partecipa all’edizione 2025 della 1000 Miglia per celebrare il 70º anniversario dell’iconica Fiat 600, nata nel 1955. Insieme alla storica 600, saranno presenti diverse “Support Car” – la Fiat 600 Hybrid e l’Abarth 600e – con cui FIAT e Abarth riaffermano il proprio ruolo di custodi di un’ereditá unica, capaci di unire memoria e visione, tradizione e innovazione, lungo le strade della corsa piú bella del mondo. Questa edizione della 1000 Miglia ha un significato speciale per FIAT, che rende omaggio al ruolo fondamentale svolto dalla Fiat 600 nella storia d’Italia. A schierarsi sulla griglia di partenza sará un raro esemplare celeste della Fiat 600 del 1955, prima serie, solitamente custodito presso il Centro Storico Fiat di Torino. Al volante della Fiat 600 del 1955 ci sará un equipaggio tutto al femminile: Laura Confalonieri, vicedirettore di Ruoteclassiche, e Valentina Menassi, giornalista e collaboratrice de Il Giornale. Entrambe giornaliste esperte e appassionate sostenitrici del patrimonio automobilistico, incarnano perfettamente lo spirito di questa celebrazione. FIAT e Abarth accompagneranno con orgoglio le vetture storiche lungo il percorso della 1000 Miglia con una serie di “Support Cars”, parte integrante dell’omaggio al patrimonio della leggendaria Fiat 600 del 1955. La Fiat 600 é un pezzo di storia e un simbolo dell’ambizione di motorizzare l’Italia del dopoguerra, affiancando e infine superando la tanto amata 500 “Topolino”. La sua presenza in gara é anche un tributo a Dante Giacosa, il piú famoso progettista di FIAT di cui nel 2025 si celebrerá il 120º anniversario della nascita. Giacosa ha lasciato un’impronta indelebile nella storia dell’auto italiana con modelli iconici come la Topolino, la 600 e la 500-vetture che hanno contribuito a rendere la mobilitá un diritto accessibile a tutti. La 43esimaedizione della 1000 Miglia, la leggendaria gara di regolaritá per auto d’epoca, che dal 17 al 21 giugno 2025 vedrá oltre 400 veicoli percorrere il classico tracciato Brescia-Roma-Brescia. L’evento di quest’anno si snoda lungo un tracciato “a otto” ispirato a quello delle prime 12 edizioni della 1000 Miglia di velocitá, rievocando le origini di una delle piú grandi leggende del motorsport italiano. foto: ufficio stampa Stellantis (ITALPRESS). tvi/com 16-Giu-25 13:38

