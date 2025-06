Per il GP del Canada Russell in pole, 5° Hamilton e 8° Leclerc

agenzia

Secondo posto in griglia per Verstappen, terza piazza per Piastri. MONTREAL (CANADA) (ITALPRESS) – George Russell partirá in pole position nel Gran Premio del Canada, decimo appuntamento del Mondiale di F1. 1’10″899 il tempo del pilota Mercedes, che precede di 0″160 Max Verstappen (Red Bull) e di 0″221 Oscar Piastri (McLaren). Ferrari quinta con Lewis Hamilton (+0″627) e ottava con Charles Leclerc (+0″783). Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) é quarto; mentre sesto un super Fernando Alonso (Aston Martin). – foto Ipa Agency – (ITALPRESS). xn9/pdm/red 14-Giu-25 23:19

