Per il Papa notte tranquilla, ora sta riposando

agenzia

ROMA (ITALPRESS) – La sala stampa vaticana rende noto che la notte é stata tranquilla, il Papa riposa ancora. Il Santo Padre é ricoverato dal 14 febbraio al Policlinico Gemelli ed ieri ha alternato la ventilazione meccanica non invasiva a lunghi periodi di ossigenoterapia ad alti flussi, mantenendo sempre una buona risposta agli scambi gassosi, ha riferito sempre la sala stampa vaticana, sottolineando che le condizioni cliniche del Papa sono rimaste stabili. Il Pontefice, hanno fatto sapere, é apiretico e non mostra leucocitosi. I parametri emodinamici si sono sempre mantenuti stabili; ha continuato ad alimentarsi e ha regolarmente effettuato la fisioterapia respiratoria, collaborando attivamente. Non ha presentato episodi di broncospasmo. E’ sempre vigile ed orientato. Ieri pomeriggio ha ricevuto l’Eucarestia, quindi si é dedicato alla preghiera. La prognosi rimane riservata. – foto Ipa agency, il Policlinico Gemelli – (ITALPRESS). vbo/c/r 02-Mar-25 08:43

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA