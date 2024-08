Per Mazda buon incremento di vendite nel primo trimestre

agenzia

ROMA (ITALPRESS) – Mazda nel primo trimestre ha riportato la vendita globale di 309.000 veicoli nel periodo dal 1° aprile al 30 giugno 2024, allo stesso livello dell’ultimo anno fiscale. In Europa, rispetto all’anno precedente le vendite nel primo trimestre sono aumentate del 12%, raggiungendo le 49.000 vetture, grazie alle vendite delle CX-30, CX-5 e Mazda2. Rispetto all’anno precedente, la quota di mercato é aumentata di 0,1 punti, raggiungendo l’1,2%. La Germania e il Regno Unito, i principali mercati di Mazda nella regione, hanno supportato le vendite rispettivamente con 12.000 e 7.000 unitá. Anche l’Italia ha contribuito a questo risultato crescendo dell’11%, grazie soprattutto alla domanda del canale privato incrementato del 22%. Il volume delle vendite di Mazda in Nord America é aumentato del 14%, raggiungendo le 146.000 unitá, e realizzando il piú alto numero di vendite di sempre per il primo trimestre. La Cina, il principale mercato asiatico di Mazda, ha registrato vendite per 18.000 unitá, con un calo del 9%. Nel proprio mercato nazionale, il Giappone, le vendite hanno raggiunto 29.000 unitá. Per il primo trimestre dell’anno fiscale, Mazda ha registrato un fatturato netto di 1.205,6 miliardi di yen (7,2 miliardi di euro) e un utile operativo di 50,4 miliardi di yen (300 milioni di euro), con un aumento del 68% rispetto all’anno precedente. L’utile netto é stato di 49,8 miliardi di yen (296,4 milioni di euro). Nel costante monitoraggio degli attuali movimenti del mercato, rimangono invariate le previsioni di Mazda per le vendite globali e i volumi complessivi consolidati. Si prevede che le vendite globali raggiungeranno 1.400.000 unitá. Per l’anno fiscale che terminerá a marzo 2025, Mazda stima un fatturato netto di 5.350,0 miliardi di yen (33 miliardi di euro), un utile operativo di 270,0 miliardi di yen (1,6 miliardi di euro) e un utile netto di 150,0 miliardi di yen (925,9 milioni di euro). Mazda continuerá a monitorare il contesto economico, le tendenze della domanda automobilistica nei propri mercati e lo sviluppo futuro dei problemi che interessano l’attivitá dell’Azienda. La Casa di Hiroshima punta a compiere costanti progressi nell’elettrificazione e nella creazione di valore per il futuro. foto: ufficio stampa Mazda Italia (ITALPRESS). tvi/com 07-Ago-24 15:24

