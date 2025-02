Per Renault nuova era dei veicoli commerciali elettrici

agenzia

ROMA (ITALPRESS) – Estafette, Goelette e Trafic, risultato della collaborazione con Flexis, rappresentano la nuova gamma di furgoni E-Tech 100% elettrica di Renault progettata per soddisfare le esigenze degli operatori professionali. Con una nuova piattaforma skateboard abbinata all’architettura SDV, le soluzioni per i clienti saranno perfettamente adatte a sostenerli nella transizione energetica e tecnologica, grazie a furgoni al tempo stesso compatti, spaziosi e adattabili. Estafette E-Tech é una rivisitazione contemporanea dell’iconico veicolo commerciale Renault degli anni Sessanta, adatto alle esigenze della logistica urbana moderna. Le dimensioni compatte, con una lunghezza di 5,27 metri e una larghezza di 1,92 metri, facilitano le manovre in cittá. L’altezza di 2,60 metri consente anche a chi é alto un metro e novanta di muoversi comodamente nel vano di carico, garantendo una circolazione fluida tra cabina e zona posteriore. Offre funzionalitá pensate per gli operatori professionali degli ambienti urbani, proprio come la porta laterale scorrevole a scomparsa con binario integrato e invisibile per un’apertura fluida. Le pedane laterali presenti su entrambi i lati facilitano l’accesso al veicolo, con una migliore ergonomia per l’utente. Al posteriore, una paratia scorrevole monoblocco ottimizza il vano di carico, mentre la pedana di acciaio inox evidenzia il carattere robusto e tecnologico del veicolo. Progettato per soddisfare un’ampia gamma di esigenze, Goelette E-Tech Electric é disponibile in tre versioni: telaio cabinato, con cassone e ribaltabile, offrendo cosí una grande scelta di allestimenti. Potendo contare fino in fondo sulla nuova architettura ingegnosa e flessibile resa possibile da questa nuova generazione di veicoli, Goelette E-Tech Electric presenta un blocco anteriore unico fino al montante B, uguale a quello di Trafic E-Tech Electric. Il posteriore, non equipaggiato, é stato appositamente progettato per essere rivestito e personalizzato quasi all’infinito con componenti strutturali che consentono di integrare una “box” oppure altre configurazioni adatte alle specifiche esigenze degli utenti. Renault Trafic E-Tech Electric si distingue per le proporzioni contemporanee ed il design monovolume, con un profilo essenziale e dinamico. Con lo sbalzo anteriore ridotto ed il passo allungato, le ruote sono posizionate alle estremitá per ampliare al massimo lo spazio interno, mantenendo un raggio di sterzata equivalente a quello di Renault Clio. Con un’altezza di meno di 1,90 metri, garantisce facile accesso ai parcheggi sotterranei. All’anteriore, il carattere tecnologico del veicolo é sottolineato dall’animazione centrale che mette in risalto la fascia superiore retroilluminata assortita da DRL laterali che ne accentuano l’identitá moderna e high-tech. Al centro della fascia, il logo retroilluminato attira l’attenzione, a riprova della grande cura del dettaglio. Lungo le fiancate, la linea di cintura, pensata per trasmettere il forte senso di dinamicitá, crea una sottile animazione visiva che accentua l’impressione di movimento ed energia, anche a veicolo fermo. Al posteriore, il furgone presenta una linea alta che ben si armonizza con i finestrini laterali, le porte a battente asimmetriche dalle curve pronunciate e lo spoiler dotato di deflettori per ottimizzare l’aerodinamica. I fari posteriori vantano un’esclusiva firma luminosa, esaltata dal design in rilievo 3D che aggiunge una dimensione stilistica raffinata e distintiva. Questa nuova gamma di veicoli, che sará prodotta in Francia, presso lo stabilimento di Sandouville, sará disponibile sul mercato dal 2026. (ITALPRESS). -Foto: ufficio stampa Renault- ads/com 18-Feb-25 15:53

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA