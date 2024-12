Petrucci rieletto presidente Fip con il 70,83% dei voti

agenzia

“Sono emozionato, saró come sempre il presidente di tutti”, le parole del numero 1 del basket italiano ROMA (ITALPRESS) – Giovanni Petrucci é stato rieletto presidente della Fip con 68 voti favorevoli, pari al 70,83% dei voti espressi nel corso dell’assemblea odierna che si é svolta allo Stadio Olimpico di Roma. Battuta la concorrenza di Guido Valori, che ha ottenuto 23 voti (23,96%); 5 le schede bianche. Per Petrucci si tratta del sesto mandato alla guida della federazione, il quarto consecutivo. “Sono emozionato, vi ringrazio. Saró il presidente di tutti come ho sempre fatto. L’aspetto umano che avete rappresentato mi ha toccato. Tutti abbiamo bei programmi e vorremmo cambiare il Paese. Sono sereno e tranquillo, sono speranzoso, certo che riusciremo a fare cose belle”, le prime parole di Petrucci dopo la rielezione. – Foto Ipa Agency – (ITALPRESS). spf/ari/red 21-Dic-24 11:58

