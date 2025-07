Philipsen vince la prima tappa del Tour, Ganna ritirato

agenzia

Il belga é la prima maglia gialla LILLE (FRANCIA) (ITALPRESS) – Jasper Philipsen ha vinto la prima tappa del Tour de France 2025, la Lille – Lille di 184,9 km, ed ha conquistato la prima maglia gialla di questa edizione della corsa francese. Il belga dell’Alpecin Deceunick ha battuto in volata Biniam Girmay (Intermarchê Wanty) e Soren Waerenskjold (Uno X Mobility). Attardati Remco Evenepoel (Soudal Quick Step) e Jonathan Milan (Lidl Trek), che hanno perso circa 40″ rispetto ai primi della graduatoria. La fuga di giornata, composta da Jonas Rutsch (Intermarchê Wanty), Mathis Le Berre (Arkea B&B Hotels), Bruno Armirail (Decathlon AG2R La Mondiale), Benjamin Thomas (Cofidis) e Matteo Vercher (TotalEnergies), é stata ripresa dopo pochi chilometri. Tour giá finito per Filippo Ganna (Ineos Grenadiers) che, in seguito ad una brutta caduta, é stato costretto al ritiro. Domani la seconda tappa, Lauwin Planque – Boulogne sur Mer di 209,1 km. – Foto: Ipa Agency – (ITALPRESS). xd6/gm/red 05-Lug-25 17:47

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA