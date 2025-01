Pichetto “Dal Governo impegno su piú fronti contro il caro energia”

agenzia

ROMA (ITALPRESS) – “Per quanto riguarda l’elettricitá, nel 2024 in Italia il prezzo medio annuo all’ingrosso é sceso a 108,5 euro/MWh, in diminuzione di 18,7 euro/MWh rispetto all’anno precedente. Tuttavia, i valori medi delle ultime settimane hanno superato i 130 euro/MWh: la situazione attuale, sebbene ancora lontana dai picchi del 2022, é oggetto d’attenzione da parte del governo”. Lo ha detto il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, nel corso di una informativa urgente alla Camera sul prezzo dell’energia. “La dipendenza dall’estero é rimasta stabile, con un saldo di 52,7 TWh su un fabbisogno complessivo di oltre 312 TWh. I differenziali di prezzo con Francia e Germania sono aumentati rispetto alla fase pre-Covid, con differenze di circa 50 euro/MWh con la Francia e 30 euro/MWh con la Germania. Al fine di contenere l’aumento dei prezzi dell’elettricitá – ha aggiunto -, il governo é impegnato su piú fronti, con interventi sia di impatto piú immediato sia di natura piú strutturale, in linea tra l’altro con i target previsti dal Pniec, con gli obiettivi Pnrr e con la normativa europea di settore”. “Il prezzo spot del gas in Italia nel 2024 ha registrato il secondo calo annuo consecutivo dal 2022, raggiungendo i 36,4 euro/MWh, un prezzo notevolmente inferiore a quello registrato mediamente nel 2022 e nel 2023,seppur ancora superiore rispetto al prezzo di mercato ante-Covid – ha sottolineato il ministro -. Rispetto all’indice TTF, il prezzo italiano mantiene un differenziale legato ai costi di trasporto in media di circa 2 euro/MWh. La guerra in Ucraina – ha aggiunto – ha determinato non solo tensioni immediate sui costi dell’energia ma ha anche modificato la struttura di approvvigionamento nazionale ed europea. A seguito del conflitto, venendo meno l’importazione del gas dalla Russia, la fonte marginale nei mercati europei é divenuta il Gnl. Ció ha di fatto comportato che il prezzo europeo del gas sia dipendente da logiche globali e non dipenda piú strettamente dall’andamento stagionale del fabbisogno europeo”. – Foto Agenzia Fotogramma – (ITALPRESS). xc3/ads/sat/red 23-Gen-25 10:49

