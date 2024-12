Pierfrancesco Favino brand ambassador di BMW Italia

agenzia

MILANO (ITALPRESS) – BMW Italia e Pierfrancesco Favino, brand ambassador del marchio nel nostro Paese, hanno collaborato per la realizzazione delle nuove campagne di comunicazione legate ai temi dell’innovazione tecnologica e dell’elettrificazione che si svilupperanno nei prossimi mesi e che, dalla fine del prossimo anno, porteranno all’introduzione sul mercato della “Neue Klasse”. La programmazione media partirá il prossimo 4 dicembre sia su piattaforme digitali che lineari. “Il nostro é un viaggio che punta verso un orizzonte sostenibile. Dove la performance non é mai solo potenza, ma intelligenza e consapevolezza. Dove lo stile é una promessa di eleganza senza tempo, dove il design é inconfondibile e la tecnologia in continua evoluzione. E in questo cammino, la voce che vi accompagna non é solo una voce. È un impegno. Questo é il nostro viaggio, verso un futuro che stiamo giá costruendo. Insieme”. È con questa storia che Pierfrancesco Favino introduce il viaggio creativo intrapreso con BMW Italia in qualitá di voce narrante delle campagne di comunicazione legate ai temi di innovazione tecnologica e sostenibilitá. Il grande attore internazionale, che dal 2024 é brand ambassador della marca in Italia, é giá stato protagonista di iniziative divulgative legate al lancio di vetture BMW nel mondo della mobilitá elettrica sul mercato italiano, come nel caso del lancio della BMW iX2 avvenuto a febbraio del BMW GROUP Corporate Communications BMW GROUP Corporate Communications 2024. Favino interpreterá con tutta la spinta emozionale che la sua voce esprime, la creativitá narrativa dei nuovi filmati pubblicitari di BMW legati allo sviluppo sostenibile e al futuro della mobilitá a impatto zero. In un alternarsi di scene tratte dallo spot internazionale dedicato alla gamma elettrica BMW e immagini di Pierfrancesco Favino ripreso durante l’incisione in studio, si sviluppa il 45 secondi ideato dal mercato italiano per introdurre la visione della mobilitá sostenibile che guida l’offerta del brand in tema di mobilitá elettrica che giá oggi include una gamma di 20 modelli. Lo spot pubblicitario interpretato e raccontato da Pierfrancesco Favino sará pianificato a partire dal 4 Dicembre, su alcune selezionate TV lineari, sui social media e, in occasione della “Prima diffusa” legata all’inaugurazione della stagione lirica del Teatro alla Scala, sul grande schermo posizionato al centro di Galleria Vittorio Emanuele, dove l’opera sará trasmessa nella cittá di Milano. foto: ufficio stampa BMW Group Italia (ITALPRESS). tvi/com 05-Dic-24 17:28

