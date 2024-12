Pinamonti e un autogol dopo il rosso a Touré, il Genoa passa a Udine

agenzia

Arriva la prima vittoria per Vieira UDINE (ITALPRESS) – Torna a vincere il Genoa, che dopo i due pareggi contro Como e Cagliari conquista il primo successo dell’era Vieira, battendo per 2-0 l’Udinese grazie alla rete di Pinamonti e all’autogol di Giannetti. Gara fortemente condizionata dall’espulsione, dopo pochissimi minuti, di Tourê, che in disimpegno sbaglia il retropassaggio verso Okoye e per proteggersi dall’arrivo di Zanoli alza troppo il gomito andando a colpire lo stesso giocatore del Genoa, lanciato nel recupero palla. Revisione al Var da parte di Aureliano e rosso diretto per il difensore, che lascia cosí i friulani in dieci per tutta la partita. Sul conseguente calcio di punizione arriva poi la chance per il Genoa, con Pinamonti che piazza il destro potente parato da Okoye. Sará peró lo stesso attaccante rossoblú a portare avanti i suoi, al 13′, sul tiro dal limite di Badelj sporcato da una deviazione che favorisce il suo tap in vincente sottomisura. 1-0 per l’undici di Vieira, che approfitta subito della superioritá numerica, andando vicina al raddoppio al 26′, con Thorsby che tutto solo in area calcia ad Okoye battuto, ma é Giannetti in scivolata a salvare l’Udinese dal doppio svantaggio. Si va all’intervallo con la formazione friulana che deve rimettere a posto il suo assetto. Runjaic peró non ricava gli effetti sperati dagli ingressi di Ebosse e Kristensen per Lucca ed Ehizibue, e a metá ripresa subisce il raddoppio. Sprint sulla destra dello scatenato Zanoli, tiro-cross sporcato dalla deviazione di Giannetti che é decisiva nel battere Okoye. Gara in discesa per il Grifone, che nonostante ulteriori cambi dell’Udinese riesce a gestire bene anche gli assalti finali dei bianconeri. Prima vittoria per Vieira, quarta sconfitta nelle ultime cinque gare per l’Udinese. – foto Ipa Agency – (ITALPRESS). xi6/fsc/red 01-Dic-24 14:40

