Pioli “Napoli e Conte top ma giocheremo con fiducia e convinzione”

agenzia

“Kean ha margini di miglioramento per diventare ancora piú forte”. FIRENZE (ITALPRESS) – “C’é emozione perche’ torniamo a giocare a Firenze davanti ai nostri tifosi. Antonio Conte é fra i migliori di Europa e al mondo per l’identitá che sa dare alla squadra e per i titoli vinti. Sia io e lui avremo preparato delle strategie per la gara di domani ma saranno poi le qualitá dei giocatori a fare la differenza”. Per Stefano Pioli e la sua Fiorentina battesimo di fuoco al “Franchi”: sabato sera arriverá il Napoli campione d’Italia in carica nella prima in casa della stagione. “E’ una squadra che ha vinto lo scudetto l’anno scorso, ha preso grandissimi giocatori, é normale che sia la favorita per lo scudetto di quest’anno. In piú puó competere in Champions League – ha aggiunto Pioli -. Il divario fra noi e loro lo si capirá dopo la partita di domani, in questa settimana siamo al loro stesso livello perchê abbiamo avuto lo stesso tempo per prepararla. Conosciamo la forza degli avversari e la loro qualitá, hanno un grande allenatore, ma affrontiamo la gara di domani con fiducia e convinzione”. In attacco il tecnico viola potrá contare su Kean e Dzeko che “sono tornati con fiducia, autostima e felicitá dagli impegni con le loro nazionali. Gudmundsson ha un problemino alla caviglia, faremo di tutto fino a domattina per recuperarlo”. E tornando a Kean, a segno con l’Italia, sottolinea: “Moise é molto forte, ha ancora grandi margini di miglioramento soprattutto nei tempi e negli smarcamenti senza palla. Se ci riuscirá, diventerá ancora piú forte”. – foto Ipa Agency – (ITALPRESS). xb8/glb/red 12-Set-25 13:46

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA