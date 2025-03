Pirelli lancia il nuovo P Zero

agenzia

MILANO (ITALPRESS) – Pirelli introduce la quinta generazione di P Zero, il capostipite di una famiglia di pneumatici che dal 1985 “é sinonimo di performance e sicurezza – si legge in una nota -. È stato infatti il P Zero a inaugurare al suo debutto il mercato dei pneumatici Ultra-High Performance (UHP), evolvendosi negli anni e riuscendo ad anticipare in ogni nuova versione le esigenze del mondo premium e prestige”. Nato dall’esperienza di Pirelli nel motorsport, il marchio P Zero ha dato vita a un’intera famiglia di prodotti che oggi copre le diverse necessitá dell’alto di gamma. Il salto generazionale di questo prodotto é stato compiuto grazie a tecnologie di sviluppo innovative. Applicando sistemi di intelligenza artificiale con algoritmi progettati da Pirelli, gli ingegneri di R&D hanno potuto individuare soluzioni innovative, arrivando al livello piú elevato di comprensione delle dinamiche legate al funzionamento del pneumatico. A questo scopo hanno contribuito i test dei prototipi tramite strumenti virtuali, che permettono anche di ridurre i tempi e le risorse necessarie per lo sviluppo. Punti di eccellenza del nuovo P Zero si confermano performance e sicurezza, con un handling migliorato (confermato dai test in pista, sia su asciutto sia su bagnato) e spazi di frenata ridotti (la gamma per il mercato del ricambio al lancio é in classe “A” dell’etichetta europea per il wet). Fra gli obiettivi del nuovo prodotto c’era quello di anticipare le esigenze in rapida evoluzione del mercato automobilistico, a partire dalla transizione verso l’elettrico. La strategia di sviluppo si é concentrata, dunque, su struttura del pneumatico e disegno battistrada, ottimizzati grazie all’aggiornamento di scanalature e impronta a terra che aumenta la tenuta in curva. La pressione di impronta piú equilibrata porta benefici a frenata e tasso di usura, consentendo prestazioni costanti lungo l’intero ciclo di vita del pneumatico. Il nuovo P Zero si distingue anche a prima vista, grazie alle grafiche rinnovate con marcature a contrasto sul fianco. La quinta generazione del P Zero offre una gamma fra i 18 e i 23 pollici, con oltre 50 prodotti giá disponibili che si sommano agli altri prodotti della famiglia P Zero per raggiungere la completa copertura del mercato premium e prestige in tutte le sue applicazioni. La maggior parte dei prodotti della nuova offerta P Zero, peraltro, si caratterizza per la presenza di Specialties, a partire da Elect, il pacchetto di tecnologie per auto elettriche e ibride plug-in che consente di aumentare fino al 10% l’autonomia, grazie alla ridotta resistenza al rotolamento, e adotta soluzioni studiate ad hoc per l’elevata coppia e per ridurre la rumorositá. Inoltre, gli ingegneri dell’azienda sono giá al lavoro per equipaggiare decine di nuovi modelli che arriveranno prossimamente sul mercato, mentre sono giá state omologate versioni specifiche per modelli come Lamborghini Urus SE, Audi A5, BMW M5 e M5 Touring, Mercedes GLE e GLS, Lucid Gravity, Polestar 4, Nio ET9 e Xiaomi SU7. Alte prestazioni e tecnologia si confermano, anche in questo aggiornamento del modello, i punti chiave della gamma P Zero, che beneficia del rapporto privilegiato di Pirelli con tutte le principali case auto dei segmenti premium e prestige. Rapporto che ha portato i pneumatici del Gruppo a equipaggiare oltre il 50% delle vetture di alta e altissima gamma in tutti i mercati del mondo. Nel corso dei quarant’anni di storia, sono state oltre 3mila le versioni di P Zero realizzate su misura per modelli come Ferrari F40, Lamborghini Aventador, McLaren P1; tutte le Pagani; Aston Martin V12 Vantage; Porsche 911 in molteplici declinazioni; oltre a decine di modelli di brand come Audi, BMW, Jaguar Land Rover e Mercedes. La famiglia P Zero é da sempre un laboratorio di sviluppo per Pirelli. È nel mondo P Zero che esordiscono innovazioni come Elect (nel 2019), e P Zero E (2023), il primo pneumatico UHP al mondo con piú del 55% dei materiali da origine naturale o riciclata e con la “tripla A” nell’etichetta europea. In questa famiglia trovano posto diversi prodotti UHP studiati per le varie esigenze, dalle auto elettriche ai pneumatici ideati per la pista, fino ai battistrada per l’inverno. Al nuovo P Zero si affiancano, infatti, il P Zero E (che unisce e-mobility, sicurezza, confermata dalla “tripla A” nell’etichetta europea, e riduzione dell’impatto ambientale grazie all’utilizzo di oltre il 55% di materiali di origine naturale o riciclata), il P Zero R (per massimizzare le prestazioni sportive e il piacere di guida di auto e SUV performanti), e il P Zero Trofeo RS (pensato per la guida in pista ma omologato anche per l’uso su strada). La gamma comprende infine P Zero Winter 2, che mantiene performance e piacere di guida anche con fondi bagnati o innevati. Infine, nel motorsport, da cui il P Zero ha tratto le sue origini, oggi é associato ai pneumatici racing piú performanti, dalla Formula 1 alle altre categorie. – Foto ufficio stampa Pirelli – (ITALPRESS). sat/com 31-Mar-25 13:48

