Pirelli P Zero, compie 40 anni primo pneumatico ultra high performance

MILANO (ITALPRESS) – Pirelli P Zero, il pneumatico per auto sportive per eccellenza, compie 40 anni. Nato da un’idea rivoluzionaria, oggi é il marchio piú noto dell’industria e il pneumatico preferito dai costruttori prestige: nelle quattro generazioni di prodotto che si sono succedute, infatti, il Pirelli P Zero é diventato il campione assoluto del mercato per numero di omologazioni delle case automobilistiche. Sono oltre 3mila le versioni realizzate per specifici modelli di vettura. L’elenco é ampio e comprende vere e proprie icone del mondo dell’automobile, come le Ferrari F40, 512 Testa Rossa, LaFerrari; le Lamborghini, come le Countach, Diablo, Murciêlago, Aventador; le McLaren MP4-12C e P1; le Pagani Zonda, Huayra e Utopia; Aston Martin Vanquish, DB9, V12 Vantage; Porsche 911 in molteplici declinazioni, Cayenne e Macan. Il P Zero continua a rappresentare il massimo delle prestazioni per un pneumatico stradale, come é stato riconosciuto diverse volte nel corso della sua storia dai test delle piú importanti riviste di settore. È anche il prodotto su cui debuttano le innovazioni di Pirelli: nel 2019 su un P Zero é nato il pacchetto di tecnologie Elect per auto elettriche e ibride plug-in, oggi un riferimento nel settore. Nel 2023 é arrivato sul mercato il P Zero E, il primo pneumatico Ultra High Performance (UHP) ad avere almeno il 55% di materiale di origine biologica o riciclato, oltre alla “tripla A” nell’etichetta europea. Anche nel motorsport, da cui ha tratto le sue origini, il P Zero é associato ai pneumatici racing piú performanti, dalla Formula 1 alle altre categorie del motorsport. foto: ufficio stampa Pirelli (ITALPRESS). tvi/com 21-Gen-25 14:49

