Pnrr, Foti “Il Governo ha raggiunto tutti gli obiettivi”

ROMA (ITALPRESS) – “Fino a prova contraria a questo Governo gli obiettivi li ha raggiunti tutti. Noi non abbiamo contabilizzato gli acconti”. Cosí il ministro per gli Affari Europei, Pnrr e politiche di coesione Tommaso Foti nel corso del question time alla Camera. “Ad oggi sono attivi 447mila progetti tutti finanziati. C’é stato un aumento di oltre 130mila progetti finanziati rispetto alla mia ultima comunicazione: 294mila sono stati conclusi, 28mila sono in fase di conclusione e 109mila sono in fase di esecuzione in ragione anche della complessitá dei progetti stessi. Per quanto riguarda i ritardi, consultando le banche i dati si puó facilmente ricavare che ad oggi sono impegnati dei 194,4 miliardi ben 192 miliardi, pari cioé al 99,8%”, ha aggiunto. Nel Pnrr “la missione 6”, quella sulla salute, “dipende quasi in via esclusiva dalle regioni. Il 6 marzo é stata fatta una cabina di regia con i presidenti delle regioni Per chiedere a che punto erano su vari interventi tra cui case e ospedali di comunitá. C’é stato detto: ‘non preoccupatevi, gli obiettivi li raggiungiamo tutti’. Non é che si possono aprire incidenti istituzionali a fronte di presidenti e assessori che si assumono la responsabilitá di dire che gli obiettivi saranno raggiunti tutti”, ha concluso Foti (ITALPRESS). -Foto: Ipa Agency- xh7/ads/red 24-Set-25 18:34

