Pogacar vince la 15^ tappa con arrivo in salita a Livigno

Quarta vittoria nella corsa rosa per il capitano della UAE Emirates. LIVIGNO (SONDRIO) (ITALPRESS) – L’ennesimo assolo, uno schiaffo a tutti i propri avversari. Tadej Pogacar stravince nella quindicesima tappa del Giro d’Italia 2024, la Manerba del Garda-Livigno di 222 chilometri. Lo sloveno ha salutato la concorrenza a 15 chilometri dall’arrivo recuperando il distacco da tutti i fuggitivi e vincendo in solitaria sul Mottolino; secondo Nairo Quintana (Movistar Team), terzo Georg Steinhauser (EF Education – EasyPost). Quarta vittoria nella corsa rosa per il capitano della UAE Emirates, che é sempre piú leader del Giro: ulteriormente distanziati tutti gli avversari nella classifica generale. Domani ultima sosta, si riparte martedí con la Livigno – Santa Cristina Val Gardena (Monte Pana), di 206 chilometri. – foto Ipa Agency – (ITALPRESS). pia/gm/red 19-Mag-24 17:23

