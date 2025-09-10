Polonia, Tajani “Violazione territorio gravissima e inaccettabile”

agenzia

ROMA (ITALPRESS) – “Condanno con fermezza la violazione del territorio polacco da parte di droni russi: un fatto gravissimo e inaccettabile, che é un’offesa alla sicurezza dell’intera area euro-atlantica”. Lo scrive su X il ministro degli Esteri Antonio Tajani che aggiunge: “L’Italia esprime piena solidarietá alla Polonia, Paese amico e alleato, ribadendo il suo impegno per la difesa della sovranitá e dell’integritá territoriale. Ogni provocazione va respinta con fermezza e unitá da parte dell’Europa”. -foto Ipa Agency- (ITALPRESS). mgg/com 10-Set-25 10:27

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA