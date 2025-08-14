Ponte Morandi, Mattarella “Sicurezza non ammette negligenze”

agenzia

ROMA (ITALPRESS) – “Il 14 agosto 2018 segna una pagina drammatica nella storia del nostro Paese: quarantatrê vite spezzate, centinaia di persone costrette ad abbandonare le loro abitazioni. Una ferita indelebile nel cuore di Genova, della Liguria, dell’Italia”. Lo scrive il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio inviato al sindaco di Genova, Silvia Salis. “Il crollo del Ponte Morandi – aggiunge – ha segnato un severo richiamo alle responsabilitá pubbliche e private in tema di sicurezza delle infrastrutture. Un punto di non ritorno a pratiche che hanno generato un disastro di quelle proporzioni. La comunitá locale e la comunitá nazionale hanno reagito con straordinario spirito di solidarietá accanto agli immediati soccorsi offerti dalle autoritá preposte per arginarne le catastrofiche conseguenze. La rapida ricostruzione di un cosí importante tratto stradale, il Ponte Genova San Giorgio, riconnettendo la Cittá e l’Italia, é stata un atto di ripartenza. La tutela delle infrastrutture, per garantire piena sicurezza nella circolazione, non ammette alcuna forma di negligenza. Nel commemorare le vittime del Ponte Morandi, la Repubblica si unisce al dolore dei familiari”. -foto Ipa Agency- (ITALPRESS). mgg/com 14-Ago-25 11:10

