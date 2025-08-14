Ponte Morandi, Meloni “Ancora vivissima la sete di veritá e giustizia”

agenzia

ROMA (ITALPRESS) – “Il 14 agosto di sette anni fa, Genova, la Liguria e l’Italia intera sono state sconvolte da una catastrofe che rimarrá per sempre nella memoria del nostro popolo. Tutti noi abbiamo ancora negli occhi le drammatiche immagini del crollo del Ponte Morandi e conserviamo nel cuore l’angoscia di quei momenti, il senso di smarrimento di fronte ad una tragedia spaventosa, la riconoscenza per l’eroismo dei soccorritori, il dolore per le quarantatrê vite spezzate. Allo stesso modo, é ancora vivissima la sete di veritá e giustizia, invocata con tenacia dai famigliari delle vittime e sostenuta da tutto il popolo italiano. Accertare le responsabilitá per ció che é accaduto, individuare le eventuali colpe ed omissioni, dare risposte definitive: obblighi morali e civili che non possono essere disattesi”. Lo afferma il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel settimo anniversario del crollo del Ponte Morandi. “Il 14 agosto di sette anni fa Genova é stata duramente ferita, ma non si é lasciata abbattere. E ha mostrato al mondo la forza di una comunitá unita, capace di ricostruire e di rinascere. Il Ponte San Giorgio – continua – ne é il simbolo piú potente, prova concreta di una Nazione e di un popolo che anche nei momenti piú difficili sanno prendersi per mano e rialzarsi, piú forti e orgogliosi di prima”. – foto Ipa Agency – (ITALPRESS). fsc/com 14-Ago-25 14:44

