Porte aperte il 18 maggio per scoprire le nuove moto Suzuki

TORINO (ITALPRESS) – Porte aperte straordinario delle concessionarie Suzuki nel weekend del 18 e 19 maggio per scoprire le novitá a due ruote. Da tempo Suzuki comprende l’importanza di poter testare le moto prima di un acquisto, permettendo al Cliente di apprezzarne appieno le qualitá e le prestazioni. Il Porte Aperte avrá luogo nelle concessionarie Suzuki aderenti e dará l’opportunitá agli appassionati di tutta Italia di provare gratuitamente le novitá 2024. Gli amanti del turismo saranno felici di osservare la GSX-S1000GX che sposta l’accento sull’attitudine sportiva o su quella turistica con le versioni speciali Touring o Sport: due modelli ricchi di accessori originali che enfatizzano la polivalenza della nuova Crossover di Hamamatsu e che si aggiungono alla straordinaria dotazione tecnologica, ciclistica ed elettronica della GSX-S1000GX esaltandone l’anima di “Supreme Sport Crossover”. Mentre per gli appassionati del racing, potranno ammirare la GSX-8R che incarna “l’anima R” di Suzuki con linee audaci e filanti e derivata dalla piattaforma sviluppata attorno al motore bicilindrico parallelo da 776 cc e manovellismo a 270°. Gli amanti delle moto enduro stradali potranno provare la gamma V-STROM. Le Suzuki V-STROM sanno trasformare ogni viaggio, breve o lungo, in un’avventura appagante e piena di sorprese. Con il loro comfort, le prestazioni emozionanti e il piacere di guida a 360° sia su asfalto sia in fuoristrada, la gamma delle Sport Enduro Tourer di Suzuki é in grado di appassionare ogni motociclista. Gli appassionati delle street fighter potranno testare la GSX-8S che incarna l’essenza dell’avventura e della libertá sulla strada. Dotata di un motore potente e di una maneggevolezza precisa, questa moto offre un’esperienza di guida emozionante e gratificante. Il suo design audace e aggressivo cattura lo sguardo di chiunque passi, mentre le sue caratteristiche tecniche avanzate assicurano prestazioni di livello superiore su qualsiasi terreno. foto: ufficio stampa Suzuki Italia (ITALPRESS). tvi/com 08-Mag-24 12:13

