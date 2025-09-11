Preceon, il futuro del mais si sviluppa con Bayer in Italia

agenzia

POZZOLEONE (VICENZA) (ITALPRESS) – Bayer ha presentato oggi Preceon – Smart Corn System, l’innovativo sistema integrato per la coltura del mais a Pozzoleone, in provincia di Vicenza, presso la sala della biblioteca comunale e nell’azienda agricola “Dallas Farm”. Un evento che rappresenta l’ultimo dei nove appuntamenti che si sono svolti nelle zone piú vocate alla maiscoltura e all’allevamento come in Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli – Venezia Giulia. L’incontro ha coinvolto imprenditori agricoli ed esperti del settore che hanno potuto approfondire le caratteristiche di Preceon – Smart Corn System, un sistema integrato che coniuga gli ibridi “SMART” con pratiche di gestione, protezione delle colture, soluzioni digitali e consulenze agronomiche. Un alleato per gli agricoltori in un contesto sempre piú sfidante con l’aumento della domanda alimentare, i cambiamenti climatici e gli obiettivi di sostenibilitá. “Preceon – Smart Corn System rappresenta un cambio di paradigma: non é solo un seme, ma un sistema intelligente che risponde alle esigenze di un’agricoltura moderna e resiliente – ha detto Matteo Colombo, Unit Support Squad Lead di Bayer Crop Science Italia. In campo abbiamo osservato risultati concreti: maggiore resistenza agli eventi climatici estremi, incremento della produttivitá e qualitá nutritiva superiore. Siamo particolarmente orgogliosi del ruolo che abbiamo avuto in questo progetto che é stato sviluppato nella Pianura Padana grazie al dialogo continuo con gli agricoltori ed ora é disponibile in Italia. Il nostro Paese é stato scelto a livello globale per testare le performance di questa innovazione come trinciato e siamo i primi a renderlo disponibile agli agricoltori”. “Attraverso un aumento delle rese e l’ottimizzazione dell’utilizzo degli input, Preceon – Smart Corn System mostra il potenziale per divenire fondamentale all’interno di un sistema di agricoltura rigenerativa che punta ad ottimizzare l’uso dell’acqua, delle risorse del suolo, e a ridurre l’emissione di gas serra”, ha sottolineato Greta Pignata, Communication & Regenerative Agriculture Expert Bayer Crop Science. La gestione delle colture tramite le piattaforme digitali é stata al centro dell’intervento di Enrico Bighi, specialista di Precision Farming. Un esempio concreto é FieldView, la soluzione digitale di Bayer che permette di pianificare e di monitorare le fasi della coltura e ad avere un supporto concreto basato sui dati rilevati in campo. Particolare focus é stato dato alla gestione della qualitá della semina e all’impostazione dei giusti parametri, l’operazione da cui dipende in parte la buona riuscita della stagione. Grazie a FieldView ê possibile analizzare e monitorare la fase di semina e salvare i dati per poter analizzare successivamente le rese in funzione delle semine. La giornata si é conclusa con l’intervento di Alessandro Catellani dell’Universitá Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza, che ha evidenziato come: “Il silo mais da Smart Corn rappresenta un alimento altamente energetico, grazie alla fibra e all’amido estremamente digeribili. Permette inoltre di essere piú autosufficienti, con un impatto economico positivo sull’allevamento e sulla produzione di latte. Sicuramente dal nostro punto di vista potrá essere la base portante dell’alimentazione futura delle vacche da latte”. – foto ufficio stampa Bayer – (ITALPRESS). fsc/com 11-Set-25 15:27

