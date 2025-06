Premio Ischia, consegnati i riconoscimenti tra attualitá e spettacolo

agenzia

LACCO AMENO (NAPOLI) (ITALPRESS) – Si é chiusa con la consegna dei premi la 46° edizione del Premio Ischia di giornalismo, una serata dove l’informazione e il modo di comunicare sono stati al centro della serata. Ad aggiudicarsi il premio internazionale Anton Troianovski, direttore della sede di Mosca de “The New York Times”, premiato dall’ambasciatore Giampiero Massolo, mentre il premio Ischia europeo é stato assegnato alla redazione del sito “Politico.eu”. A ritirare il premio dalle mani del vicepresidente della regione Campania, Fulvio Bonavitacola, é stata la vicedirettrice, Laura Greenhalgh. Nina Palmieri, inviata de “Le Iene” é stata scelta come giornalista italiana dell’anno, a premiarla Valeria Speroni Cardi, direttrice comunicazione interna di Menarini. Nina Palmieri ha dedicato il suo premio a Nadia Toffa che 10 anni fa vinse il Premio Ischia. A “La Domenica sportiva”, la trasmissione piú longeva d’Italia, il premio Ischia per il giornalismo sportivo, il premio é stato ritirato da Simona Rolandi conduttrice della trasmissione,premiata da Beniamino Quinteri presidente dell’Istituto per il Credito Sportivo. Premi speciali alla carriera a Emilio Giannelli, storico vignettista del Corriere della Sera premiato da Stefano Porro, direttore relazioni esterne Mundys. Giannelli ha ricordato alcune delle sue piú iconiche vignette, svelando che ha sempre misurato la riuscita della vignetta rispetto a l’arrabbiatura del protagonista, piú ricevevo telefonate di protesta piú ero soddisfatto. Premio all’Agenzia per gli 80 anni, il premio é stato ritirato da Stefano Polli, vicedirettore dell’Ansa. Greta Cristini é si é aggiudicata il premio speciale “Opening New Ways of Journalism”, ed é stata premiata dal direttore della comunicazione del gruppo Unipol, Vittorio Verdone. Barbara Stefanelli ha vinto il Premio per la “Comunicazione Sostenibile” ha dedicato il suo premio a Maria Grazia Cutuli sua collega agli esteri e uccisa in Afghanistan nel 2001, é stata premiata da Carlotta Ventura direttore Comunicazione e sostenibilitá di A2a. Sul versante della comunicazione istituzionale sono stati assegnati i premi “Comunicatori dell’anno” a Paolo Ruffini, Prefetto del Dicastero per la Comunicazione della Santa Sede premiato da Antonio Funiciello del Dipartimento editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri e a Jacopo Gasparetti, per la sezione under 30 dedicata a Mario Bologna. (ITALPRESS). -Foto: ufficio stampa Premio Ischia- ads/com 22-Giu-25 10:47

