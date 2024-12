Presentata al Design Miami l’esclusiva Range Rover SV Candeo

agenzia

MIAMI (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Sullo sfondo dell’Oceano di Miami, Range Rover ha svelato il veicolo piú altamente artigianale mai prodotto dal team Range Rover SV Bespoke: la Range Rover SV Candeo. Veicolo da collezione unico nel suo genere, questo esclusivo modello a passo lungo, rappresenta l’apice della Range Rover SV Bespoke: una visione per le future finiture di personalizzazione disponibili a partire dal Model Year 2026. Traendo ispirazione dai toni freddi della famosa costa di Miami, Range Rover ha creato un veicolo unico che esprime questa bellezza naturale. La Range Rover SV Candeo, (dal latino “splendere, rifulgere”), riflette i panorami oceanici di fama mondiale. Il veicolo sfoggia scritte Range Rover in oro massiccio 18 carati rifinite a mano, sapientemente stampate in 3D e realizzate nel Regno Unito con oro completamente riciclato proveniente da tutto il mondo in modo responsabile. Un’esclusiva vernice sfumata bicolore, applicata a mano, si armonizza magnificamente, evocando lo skyline della costa di Miami; é la prima volta che una vernice del genere viene esibita su un veicolo Range Rover. Negli interni un design unico nel suo genere, richiama il tema della luce; i soli cuscini dei sedili posteriori sono rifiniti con 90.000 punti ciascuno, e si accompagnano agli schienali ricamati e, per la prima volta, anche al rivestimento del cielo ricamato. La Range Rover SV Candeo, prodotto di un anno di lavoro artigianale, segna il futuro della personalizzazione SV Bespoke per i clienti piú esigenti di Range Rover che desiderano le piú esclusive finiture di lusso. foto: ufficio stampa JLR Italia (ITALPRESS). tvi/com 05-Dic-24 16:18

