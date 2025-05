Presentata l’edizione 2025 del Concorso d’Eleganza Villa d’Este

agenzia

MILANO (ITALPRESS) – Mancano ormai poche settimane all’edizione 2025 del Concorso d’Eleganza Villa d’Este, in programma dal 23 al 25 maggio prossimi. Una cornice con lo sfondo del Lago di Como, dove gli appassionati potranno ammirare alcuni tra gli esemplari piú iconici per bellezza e design dei decenni passati. I dettagli dell’edizione 2025 di un evento che vanta una tradizione risalente al 1929, sono stati illustrati nel corso di una conferenza stampa organizzata dal Gruppo Bmw, che vanta una partnership e un ruolo centrale nell’organizzazione da oltre 20 anni. A illustrare i contenuti ai giornalisti é stato Helmut Kas, Head of Bmw Group Classic, insieme a Davide Bertilaccio, Ceo Villa d’Este Hotels, e Massimiliano Di Silvestre, presidente e amministratore delegato Bmw Italia. Secondo Di Silvestre l’edizione di quest’anno “si prospetta innovativa, affascinante, con una sintesi perfetta tra innovazione e tradizione” e coincidente con “i 70 anni di Bmw Isetta. Si tratta forse dell’automobile che ha davvero rappresentato l’antesignana della mobilitá urbana e la mettiamo in relazione con l’ultima nata di casa Bmw, l’M3 CS Touring, quindi un’automobile che esprime oggi al meglio i valori sportivi del brand Bmw attraverso un concetto di maggiore potenza, minor peso e prestazioni eccellenti”. I numeri di quest’anno si prospettano estremamente positivi, a cominciare dalla centrale giornata di sabato 24 che fa registrare il tutto esaurito. Per domenica sono stati messi a disposizione circa 8.500 biglietti, esclusivamente disponibili per gli acquisti on-line anticipati dal momento che non verranno venduti ticket nel corso del weekend. Saranno quindi giorni molto intensi con diversi eventi che si alterneranno tra Villa d’Este e Villa Erba. Sabato 24 gli appassionati, i club e le comunitá automobilistiche di tutto il mondo esibiranno i loro gioielli automobilistici nel parco di Villa Erba all’interno del format “Amici & Automobili – Wheels & Weisswurscht”. Si prevede la partecipazione di 150 veicoli, caratterizzati da grande varietá e distribuiti tra diversi marchi, tra cui anche i classici italiani provenienti dal Veteran Car Club Como. Centrale sará anche la sfilata del Concorso d’Eleganza sulla terrazza di Villa d’Este. Oltre al “Trofeo Bmw Group – Best of Show”, i partecipanti e i veicoli in gara al Concorso si contenderanno la vittoria nelle rispettive categorie per aggiudicarsi la “Coppa d’Oro” assegnata attraverso un referendum pubblico, e una serie di altri riconoscimenti, tra cui il “Trofeo del Presidente”, che verrá consegnato proprio da Helmut Kas. “Tradizione e innovazione vuol dire anche celebrare i 50 anni della nostra collezione Bmw Arcar. Siamo gli unici al mondo ad avere messo in relazione l’arte, la tecnologia e l’automotive con 20 automobili nel corso della storia che sono state dipinte nella livrea da artisti importanti del passato e contemporanei – ha aggiunto Di Silvestre – A Villa d’Este avremo l’opportunitá quindi di esporre la Serie 3 coupê realizzata e dipinta nella livrea da Sandro Chia che partecipó a un campionato GT”. Inoltre tutte le varianti di carrozzeria originali ancora esistenti della Bmw 328 che presero parte alla Mille Miglia del 1940 verranno riunite per essere esposte: le auto includono la vincitrice Bmw 328 Touring Coupê e la leggendaria Bmw 328 “Mille Miglia” Roadster Serie 1, soprannominata “Trouser Crease Roadster”. La giornata di domenica culminerá con la sfilata di tutte le auto d’epoca iscritte al Concorso d’Eleganza. Davide Bertilaccio ha definito quella con il Gruppo Bmw “non solo una partnership, ma anche un’amicizia che ci porta a realizzare insieme due giornate, che in veritá richiedono ben 12 mesi di preparazione. Siamo onorati di accogliere veicoli provenienti da tutto il mondo e anche di essere il teatro di lancio di nuove auto”. Per l’occasione Bmw presenterá l’anteprima di un’auto unica, sportiva ed elegante, progettata per offrire piacere di guida per due; Bmw Motorrad presenterá una case study incentrata sull’adrenalina pura e sulla massima sportivitá su ruote; Bmw M porterá sul lago di Como diversi modelli ad alte prestazioni, tra cui un’anteprima mondiale. (ITALPRESS). -Foto: xh7/Italpress- xh7/ads/red 05-Mag-25 16:10

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA