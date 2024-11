Prevenzione e screening, come salvaguardare la nostra retina

agenzia

MILANO (ITALPRESS) – La retina é una struttura fondamentale dell’occhio, posta nella parte posteriore interna del bulbo oculare. La sua funzione consiste nella conversione della luce che entra nella pupilla in impulsi elettrici. Questo processo é reso possibile dai fotorecettori, i coni e i bastoncelli, che rilevano la luce rispettivamente in condizione di alta e bassa luminositá. I segnali elettrici prodotti dalla retina vengono inviati tramite il nervo ottico al cervello, dove vengono elaborati per formare immagini visive. La retina puó essere colpita da diverse malattie che compromettono la visione e che sono spesso legate all’etá avanzata e alla presenza di altre malattie come il diabete e l’ipertensione. La diagnosi precoce é fondamentale per le cure migliori e soprattutto per scongiurare i danni piú gravi. Sono questi alcuni dei temi trattati da Francesco Bandello, direttore dell’Unitá di Oculistica dell’IRCCS Ospedale San Raffaele di Milano, professore Ordinario di Oftalmologia e Direttore della Scuola di Specializzazione in Oftalmologia dell’Universitá Vita-Salute San Raffaele di Milano, intervistato da Marco Klinger, per Medicina Top, format tv dell’agenzia di stampa Italpress. “Prevenzione e screening in oculistica hanno un valore importante – ha esordito – La premessa é che la parte piú nobile del nostro apparato visivo é rappresentata dalla retina, formata da cellule perenni, questo vuol dire che ce le portiamo per tutta la vita e nell’arco della nostra esistenza se muoiono nessuno potrá ridarcele indietro. La conseguenza é che tutte le malattie della retina devono essere curate prima che il danno sia diventato avanzato – ha spiegato Bandello – Per questo motivo, gli screening consentono di individuare i pazienti col rischio, sono fondamentali per indirizzarli verso le terapie piú adeguate evitando che la malattia si presenti nella forma giá avanzata”. “Con un sistema brevettato negli Usa possiamo analizzare le immagini dell’occhio del paziente e in due minuti sapremo se deve andare subito dall’oculista o se puó farlo con piú calma – ha raccontato – Le farmacie secondo me sarebbero la stazione ideale dove posizionare questo punto di screening. Da lí il diabetico passa per forza di cose, quando il farmacista vede entrare il paziente diabetico, potrebbe chiedergli di fare questa fotografia e questo consentirebbe, con l’intelligenza artificiale, di avere il risultato in tempo reale”. E per quanto riguarda, per l’appunto, la retinopatia dei diabetici: “C’é la retinopatia diabetica proliferante che é la piú avanzata e se non trattata puó portare a cecitá, va trattata con i farmaci e con il laser che mira a distruggere le zone di retina in cui non arriva il sangue – ha sottolineato – E’ dimostrato altresí che il paziente diabetico con un buon controllo metabolico sviluppa piú tardi le complicanze legate alla retina”. Diverso discorso, invece, per la degenerazione maculare legata all’invecchiamento patologico: “La degenerazione maculare sta esplodendo, questo perchê la gente vive molto piú a lungo rispetto al passato – ha commentato il professore – La forma secca é la piú frequente, la riscontriamo nell’80% dei casi, quella umida nel 20% dei pazienti. La forma secca non ha una cura allo stato attuale, negli Usa é stato registrato un farmaco, Ema peró non lo ha fatto, dunque in Europa non é disponibile. La forma secca evolve in tempi lunghissimi, per cui il paziente riesce ad abituarsi alla condizione e puó convivere con il danno in modo relativamente tranquillo – ha puntualizzato Bandello – La forma umida, chiamata cosí perchê c’é tanto siero liquido che si libera, é una forma che evolve in tempi enormemente piú brevi, peró per questa esistono delle terapie per contrastarne l’evoluzione in modo efficace. I farmaci durano peró poco nel tempo e quindi si deve reiterare la terapia ogni 4-5 mesi”. Infine, sui suggerimenti utili legati alle visite oculistiche e ai segni da non trascurare: “Bisognerebbe andare dall’oculista, nel corso della vita, prima di andare a scuola per evitare l’occhio pigro, poi al momento della pubertá, quindi si puó arrivare fino ai 40 anni per la successiva vista, se non ci sono problemi di vista, da qui in poi i controlli vanno fatti piú spesso. Tra i segnali che devono metterci in allarme c’é una riduzione della vista significativa e in breve tempo, il vedere deformato: in questi casi occorre andare subito dall’oculista – ha concluso – I diabetici in ogni caso dovrebbero andare dall’oculista quando ancora non hanno sintomi”. – foto tratta da video Medicina Top – (ITALPRESS). xd7/fsc/red 25-Nov-24 11:06

