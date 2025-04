Prodotta a Pomigliano d’Arco la 100.000 Alfa Romeo Tonale

agenzia

TORINO (ITALPRESS) – Nello stabilimento “Giambattista Vico” di Stellantis, ubicato a Pomigliano d’Arco (Napoli) e fiore all’occhiello del sistema industriale italiano, é stata prodotta l’Alfa Romeo Tonale numero 100.000. L’esemplare é una versione Sprint di colore Rosso Alfa e destinata al mercato italiano. Il traguardo produttivo certifica il successo del modello globale, che ha segnato l’ingresso del brand Alfa Romeo nella nuova era dell’elettrificazione, pur rimanendo fedele al proprio DNA sportivo. Lanciato nel 2022, infatti, Tonale é caratterizzato da un design iconico spiccatamente Alfa Romeo, che coniuga proporzioni equilibrate, cura del dettaglio e tecnologie all’avanguardia, e da una gamma di motorizzazioni ibride ed ibride plug-in , pensate per garantire efficienza senza rinunciare alle prestazioni tipiche del brand. Progettata, disegnata e sviluppata in Italia, la Tonale é prodotta nello stabilimento campano “Giambattista Vico” su una linea di assemblaggio dedicata e altamente automatizzata, che assicura il massimo livello di qualitá oggi raggiungibile. Commercializzato con successo in tutto il mondo, infine, il modello é stato accolto con entusiasmo dalla critica internazionale, come dimostrano i numerosi premi assegnateli in questi anni. Foto: ufficio stampa Stellantis (ITALPRESS). tvi/com 17-Apr-25 14:08

