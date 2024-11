Propulsione elettrica Bosch a 800V per imbarcazioni da diporto e lavoro

agenzia

MILANO (ITALPRESS) – La tendenza all’elettrificazione é sempre piú diffusa nel settore nautico. Al METSTRADE, Bosch Engineering ha presentato una nuova soluzione di elettrificazione altamente performante per sistemi fino a 800V, che estende ulteriormente i potenziali campi di applicazione della trazione elettrica nel settore nautico, migliorando anche l’efficienza del sistema. “Con l’ultima generazione dei nostri motori e inverter con moduli di potenza al carburo di silicio, offriamo un sistema completo che consente alle imbarcazioni da diporto e anche agli yacht piú grandi di usare una trazione elettrica, efficiente, silenziosa e potente”, ha dichiarato Philip Kurek, responsabile delle soluzioni Off-Highway e per la nautica di Bosch Engineering. Il nuovo motore elettrico SMG 230 é progettato per sistemi da 400V a 800V. In condizioni di tensione e temperatura ideali, fornisce una potenza continua fino a 200 kW e circa 250 Nm di coppia. Grazie alla tecnologia a 800V, anche la densitá di potenza aumenta notevolmente. Il motore SMG 230 fornisce 80 kW di potenza in piú rispetto a una macchina con sistema a 400V equiparabile dello stesso peso oppure, a paritá di livello di prestazioni, presenta dimensioni piú compatte e un peso molto minore. L’inverter con semiconduttori in carburo di silicio, progettato anche per sistemi fino a 800V, si distingue per un’efficienza eccezionale di oltre il 99%. I semiconduttori in carburo di silicio dei moduli di potenza consentono operazioni di commutazione piú rapide, che si traducono in una notevole riduzione della dispersione di energia sotto forma di calore. Il kit completo Bosch per l’elettrificazione delle imbarcazioni comprende centraline elettroniche, inverter, motori elettrici e trasmissioni per applicazioni a 400V e 800V. I cantieri navali e gli integratori di sistemi hanno quindi massima flessibilitá in base alle proprie esigenze per integrare i componenti in modo rapido e semplice nelle loro barche. I componenti del sistema si basano sulla moderna tecnologia automotive e combinano l’elevata robustezza con la massima affidabilitá. Con il kit completo per l’elettrificazione delle imbarcazioni, Bosch contribuisce in modo significativo alla riduzione delle emissioni e della rumorositá. foto: ufficio stampa Bosch Italia (ITALPRESS). tvi/com 20-Nov-24 17:18

