Prosegue sciame sismico ai Campi Flegrei, scossa di magnitudo 4

NAPOLI (ITALPRESS) – Prosegue lo sciame sismico ai Campi Flegrei, dove da ieri é tornare a tremare la terra, con due scosse di magnitudo 3.3. Dalla mezzanotte sono state registrate nella zona almeno 14 lievi scosse, tra cui due di magnitudo 2.8 alle 00.33 e all’1.29 con epicentro vicino a Pozzuoli. Poi la piú forte, alle 4.55, di magnitudo 4. Non si segnalano danni, nê feriti. – foto Ingv – (ITALPRESS). vbo/r 01-Set-25 08:39

