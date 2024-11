Prototipi della Range Rover elettrica affrontano test nei climi caldi

agenzia

DUBAI (EMIRATI ARABI) (ITALPRESS) – Uno dei climi piú implacabili del mondo é il banco di prova per i prototipi della Range Rover Electric. Nell’ambito dell’estenuante sviluppo della prima Range Rover completamente elettrica, gli Emirati Arabi Uniti sono impegnati in un rovente esame nel deserto. Le prestazioni e l’efficienza del veicolo sono messe a dura prova per garantire che la temperatura dell’intero sistema di propulsione sia controllata in modo affidabile, garantendone la longevitá e l’autonomia ottimali. Range Rover sta sottoponendo il suo nuovo e piú intelligente sistema di gestione termica a test rigorosi, a temperature di 50 gradi e con il 90% di umiditá. Dalle dinamiche salite nel deserto ai percorsi cittadini riarsi dal sole, nulla é lasciato inesplorato alla ricerca del massimo comfort dell’abitacolo e delle capacitá del veicolo. Range Rover Electric offre un’efficienza impressionante, superando le prestazioni nei test termici registrate da qualsiasi Range Rover sulla sabbia. Sfidando tutti i limiti, le prestazioni termiche ottimali sono state costantemente mantenute durante tutte le prove severe e prolungate nel deserto. “Un clima caldo é uno dei piú impegnativi per qualsiasi veicolo elettrico a batteria, a causa della necessitá di raffreddare l’abitacolo e ottimizzare, allo stesso tempo, le prestazioni della batteria stessa. L’ulteriore sfida della guida su sabbia richiede una coppia controllata a bassa velocitá, quindi i nostri sistemi di controllo della trazione e di gestione termica, appositamente sviluppati, lavorano in armonia per garantire che l’erogazione di potenza non sia influenzata. I nostri test hanno dimostrato che in questo clima, guidando ripetutamente l’equivalente di 100 metri in salita su sabbia fine, Range Rover Electric eguaglia le prestazioni dei suoi equivalenti ICE, in alcuni casi anche superandoli, grazie all’introduzione di queste nuove funzionalitá” ha dichiarato Thomas Mýller, Executive Director and Product Engineering. Range Rover Electric beneficia di oltre 50 anni di innovazioni pionieristiche per offrire compostezza e comfort su qualsiasi terreno. Il sistema di propulsione elettrica intelligente di Range Rover e l’avanzato Terrain Response creano un’esperienza senza soluzione di continuitá, passando senza esitazione dalla metropoli di Dubai al deserto, garantendo capacitá che ispirano fiducia. La distribuzione ben bilanciata dei pesi e un sistema di sospensioni avanzato mantengono senza sforzo il controllo e la stabilitá sulla sabbia, lavorando con la massima compostezza. I sistemi di trazione senza compromessi forniscono una coppia istantanea che consente un’accelerazione rapida, reattivitá e una guida raffinata anche quando si naviga su diverse formazioni di dune. Il nuovo sistema Intelligent Torque Management di Range Rover Electric distribuisce l’attivitá di gestione dello slittamento delle ruote direttamente a ogni singola unitá di controllo della trazione elettrica, riducendo il tempo di reazione della coppia su ciascuna ruota da circa 100 millisecondi ad un minimo di 1 millisecondo, e offrendo quindi un migliore controllo della trazione durante la guida su sabbia fine. Nel cuore del deserto di Al Badayer a Sharjah, il “Big Red” si erge alto tra le dune color zafferano. La formazione naturale di dune di oltre 91 metri é la piú grande collina nel deserto arabico. Tutti i veicoli Range Rover hanno completato l’ascesa cinque volte senza mostrare alcuna riduzione delle prestazioni, superando la prova. Continuano, dunque, i preparativi in vista dell’apertura delle prenotazioni nel 2025. foto: ufficio stampa JLR Italia (ITALPRESS). tvi/com 29-Nov-24 11:47

