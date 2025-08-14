Putin “Negoziati con Usa su armi strategiche dopo quelli su Ucraina”

agenzia

MOSCA (RUSSIA) (ITALPRESS) – Russia e Stati Uniti potrebbero raggiungere “degli accordi sul controllo delle armi strategiche offensive” dopo i negoziati sull’Ucraina. Lo ha affermato il presidente russo Vladimir Putin durante un incontro al Cremlino dedicato al prossimo vertice con Donald Trump in Alaska, come riferisce l’agenzia Tass. Secondo Putin, gli accordi sull’Ucraina dovrebbero creare condizioni di “pace a lungo termine” tra Usa e Russia oltre che in Europa. “E nel mondo intero, se nelle prossime fasi raggiungeremo degli accordi nel campo del controllo delle armi strategiche offensive”, ha concluso il presidente russo. Putin ha inoltre dichiarato che gli Stati Uniti stanno compiendo un “sincero sforzo” per trovare una soluzione “alla crisi in Ucraina”. Mosca considera l’appuntamento in Alaska non solo un incontro “sull’Ucraina”, ma un vero e proprio vertice ai massimi livelli tra Russia e Stati Uniti. Secondo il consigliere presidenziale russo Yuri Ushakov, infatti, al centro sará il tema dell’Ucraina ma “naturalmente, saranno toccati anche dossier piú ampi per garantire la pace e la sicurezza, nonchê le attuali e piú urgenti questioni internazionali e regionali”. I due leader discuteranno anche della cooperazione bilaterale in ambito economico. “Vorrei sottolineare che questa cooperazione ha un potenziale enorme e, purtroppo, ancora inesplorato”, ha osservato Ushakov. (ITALPRESS). -Foto Ipa Agency- lcr/red 14-Ago-25 15:47

