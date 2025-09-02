Putin “Non ci opponiamo all’Ucraina in Ue, ma la Nato é inaccettabile”

agenzia

TIANJIN (CINA) (ITALPRESS) – Mosca “non si oppone all’adesione dell’Ucraina all’UE”, ma l’adesione del Paese alla NATO “é inaccettabile per noi”. Cosí il presidente russo Vladimir Putin che ha incontrato in Cina il primo ministro slovacco Robert Fico. Il conflitto in Ucraina, ha sottolineato, é nato da un colpo di Stato sostenuto dall’Occidente e Mosca é stata “costretta a proteggere le persone che hanno legato il loro destino a quello della Russia”. La Russia, ha proseguito Putin, “ha tollerato a lungo gli attacchi ucraini alle infrastrutture energetiche”, ma alla fine “ha risposto con la forza”. Putin ha anche negato le affermazioni secondo cui la Russia intende attaccare l’Europa, affermando che tali narrazioni equivalgono a “isteria” da parte dell’Occidente. Anche il premier slovacco ha espresso preoccupazione per gli attacchi ucraini alle infrastrutture petrolifere. “Venerdí incontreró il presidente dell’Ucraina a Uzhgorod. Solleveró la questione con la massima serietá, perchê é impossibile che attacchi del genere possano essere perpetrati contro infrastrutture cosí importanti per noi”, ha detto Fico. (ITALPRESS). – foto: Ipa Agency – col4/red 02-Set-25 13:19

