Quadarella argento mondiale nei 1500 con record europeo, oro a Ledecky

agenzia

“Ho iniziato il 2025 con nuovi stimoli”, le parole dell’azzurra SINGAPORE (ITALPRESS) – Simona Quadarella medaglia d’argento nei 1500 stile libero ai Mondiali di nuoto di Singapore 2025. La romana del Circolo Canottieri Aniene fa segnare il record italiano e il primato continentale in 15’31″79 e si arrende solo alla statunitense Katie Ledecky, oro in 15’26″44. Bronzo all’australiana Lani Pallister (15’41″18) davanti alla cinese Li e alla francese Kirpichnikova. “Non mi sarei mai aspettata di andare cosí forte e di fare il record europeo. In partenza ho cercato di stare dietro a Ledecky e Pallister. Ho studiato questa gara e ci ho messo tanta testa. Ho iniziato questo 2025 con nuovi stimoli e le risposte sono arrivate. Sono veramente contenta, sicuramente é un bello stimolo per Los Angeles, ma mancano ancora tre anni”, le parole dell’azzurra a Rai Sport. – Foto Ipa Agency – (ITALPRESS). xn9/xr5/gm/red 29-Lug-25 13:45

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA