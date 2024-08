Raimondi e Bossolo si prendono la scena alle Paralimpiadi

agenzia

L’Italia sale a quota 13 medaglie grazie al nuoto e al taekwondo PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Nella seconda giornata di gare a Parigi é ancora la vasca della Defense Arena a regalare la medaglia piú preziosa alla spedizione italiana ai Giochi Paralimpici 2024. A illuminare la giornata per i colori azzurri c’é il sorriso di Stefano Raimondi, che si prende l’oro nei 100 rana SB9 dominando la sua gara e chiudendo davanti al francese Hector Denayer e al tedesco Maurice Wetekam. “Volevo questa medaglia a tutti i costi e l’ho cercata fin dai primi metri. Prima di partire ho pensato: ‘Se il francese é davanti lo vedo, se sta rimontando sentiró il pubblico in delirio’, e cosí é stato. L’ho spuntata anche questa volta”, ha detto il 26enne azzurro, che ha confermato cosí il titolo conquistato a Tokyo, reduce dal quarto posto di ieri nei 50 stile S10. “Non ero arrabbiato, la gara di ieri mi ha dato piú consapevolezza. E quindi oggi sapevo cosa potevo fare, ero consapevole di avere tutti i mezzi per vincere o comunque giocarmela”, ha aggiunto. Ad arricchire il medagliere, del nuoto e di tutta la spedizione italiana, ci hanno pensato anche Monica Boggioni e Carlotta Gilli con due bronzi, rispettivamente nei 100 stile libero S5 e nei 100 dorso S13. E se il nuoto azzurro si conferma in cima al medagliere, grazie ad Antonino Bossolo il bottino si arricchisce di una storico bronzo. Il 29enne palermitano a Parigi scrive la storia del para taekwondo conquistando la prima storica medaglia nella disciplina per l’Italia. Ad assistere alla vittoria dell’azzurro dagli spalti la moglie e il figlio, oltre al presidente del Comitato Italiano Paralimpico, Luca Pancalli. Bossolo ha battuto 18-13 l’israeliano Adnan Milad nella finale per il bronzo K44 -63kg. “Sono contento e sono orgoglioso. È cosí, lo sport é questo: ci sono gioie e ci sono anche delusioni, peró l’importante é saper reagire”, ha detto l’azzurro che tre anni fa a Tokyo, al suo esordio nei Giochi, perse la finale per il bronzo dopo essere stato sconfitto nella semifinale per l’oro. “Era una medaglia che ho sempre sognato. Purtroppo é andata cosí oggi ma sono contento lo stesso: mi sono goduto Parigi, sono sereno con me stesso e quindi andró a casa tranquillo”, ha concluso Bossolo. Grazie alle preziose medaglie della seconda giornata, l’Italia va a quota 13 nel medagliere, con tre ori, due argenti e otto bronzi. – Foto CIP/Eva Pavia Gomez – (ITALPRESS). srp/red 30-Ago-24 22:05

