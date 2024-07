Ram apprezzato dai clienti per qualitá dei prodotti secondo J.D. Power

agenzia

TORINO (ITALPRESS) – Ram spicca per la qualitá dei prodotti offerti ai clienti: il brand americano specializzato in pick up si é infatti distinto nei risultati annuali IQS pubblicati da J.D. Power per il 2024, in coerenza con quanto certificato anche nel 2022 e nel 2023 e confermando cosí la propria affidabilitá. Il risultato si aggiunge a una serie di ottimi piazzamenti di Ram nell’IQS, che si é classificata tra i tre migliori marchi dell’industria quattro volte negli ultimi cinque anni – un record che include un primo posto nel 2021 oltre a quello di quest’anno. Un risultato particolarmente rimarchevole perchê ottenuto da un truck-exclusive brand. A coronare le performance di quest’anno é la vittoria del Ram 1500 nel segmento dei pick-up leggeri di grande dimensione, e un terzo posto tra i pick-up Heavy Duty per il Ram 2500/3500. “Questo riconoscimento é particolarmente gratificante perchê i nostri clienti sono estremamente esigenti”, dice Chris Feuell, Ceo del marchio Ram. “Soddisfarli al punto da superare ogni altro marchio dell’industria automobilistica é una testimonianza della creativitá senza limiti dei nostri designer e ingegneri, e della dedizione incrollabile di chi produce i nostri prodotti e di chi li vende”, aggiunge. Tali risultati hanno un’importanza ancora maggiore poichê lo studio di quest’anno presenta nuovi stringenti parametri che catturano meglio la voce del cliente. “I marchi Stellantis hanno ottenuto eccellenti risultati nell’IQS per diversi anni. Ma raggiungere ció che Ram ha ottenuto nella J.D. Power Initial Quality Study di quest’anno, con parametri ancora piú approfonditi, é una chiara dimostrazione che il nostro team puó e intende mantenere la dichiarazione di missione della nostra organizzazione. Per noi, questo nuovo studio segna un nuovo inizio. Utilizzeremo i nostri successi passati per costruire un futuro migliore per i nostri clienti, ha sottolineato Bill Kendell, senior vice president North America Customer Experience di Stellantis. (ITALPRESS). – Foto: ufficio stampa Stellantis – ads/com 01-Lug-24 16:32

