Range Rover al Salone Nautico di Venezia come main partner

VENEZIA (ITALPRESS) – Range Rover unisce il mondo dell’ingegneria innovativa con quello dell’esclusiva vita nautica come Main Partner della sesta edizione del Salone Nautico di Venezia, nella storica e suggestiva cornice dell’Arsenale. In partnership con Ferretti Group, il brand presenta una visione condivisa di artigianalitá, innovazione e performance raffinate alla Tesa 98, dove sará possibile ammirare la Range Rover Sport SV Edition Two. Ospiti selezionati potranno vivere emozioni esclusive a bordo di Range Rover Sport, attraverso un’esperienza immersiva nella filosofia del design del brand, grazie alle impareggiabili capacitá e prestazioni autentiche. foto: ufficio stampa JLR Italia (ITALPRESS). tvi/com 30-Mag-25 14:52

